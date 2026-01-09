營養午餐免費 台中高雄跟進北市 政院嗆無餘裕補助

台中市長盧秀燕8日宣布跟進台北實施中小學生免費營養午餐政策，高雄市長陳其邁、雲林縣長張麗善、新竹市長高虹安隨後也宣布推動。地方必須籌措財源推動政策，呼籲中央協助。（記者黃仲裕／攝影）

台北市長蔣萬安 6日登高一呼推動免費營養午餐，許多縣市跟進。基隆市前天率先響應，台中市長盧秀燕 、高雄市長陳其邁 昨天先後跟進，雲林縣長張麗善、新竹市長高虹安昨晚也宣布，將籌措財源推動。對於地方呼籲中央協助，行政院發言人李慧芝說，現行財劃法大幅削弱中央財政，中央政府今年度將舉債3000億元（台幣，下同，約95億573萬美元）無餘裕協助地方。

本報系聯合報報導，桃園市等9縣市已相繼實施免費營養午餐，台東縣預計2月23日、苗栗縣8月31日起實施，連同近日宣布的台北、台中、高雄等，全台將有17縣市學生有免費營養午餐，6都僅剩新北、台南未跟進。新北市長侯友宜說，新北今年要讓學生喝免費鮮奶；免費午餐部分會盤點財政適時調整。台南市長黃偉哲先是砲轟新版財劃法造成「北富南窮」，蔣萬安可以揮霍，但台南市不可以。但他說，高雄市已宣布實施，確實對台南形成壓力，先完整評估財政承受度，新學年度前會有政策決定。

盧秀燕昨天表示，新學年度起，台中市公立國中小實施免費午餐，預計21.4萬人受惠；過去只補助弱勢生，但免費午餐應視為整體教育政策，預計1年支出25億至30億元，3月將向議會追加預算。陳其邁則表示，公立國中小新學年度起營養午餐免費，預估每年增加18億元，不過，台中、高雄的免費營養午餐政策僅及於公立學校。張麗善原表示財政困難，難實施免費午餐；但昨天傍晚改口，「不惜舉債也要照顧雲林囝仔」。新竹市府已補助國中小營養午餐約7到8成，原本不跟進，昨晚也改口「將籌措財源推動」。

台北中國時報報導，行政院發言人李慧芝指出，現行新版財劃法導致水平分配不均、各縣市落差大，才導致各地營養午餐政策不一，雖然有縣市希望中央協助，但修法大幅削弱中央財政，中央政府今年預計舉債3000億元，無餘裕協助地方。請相關縣市首長能呼籲當地立委，趕緊審議行政院版本的《財劃法》修法，讓各地學生都能獲得均衡補助。

另外，昨是新年度開始的第一個行政院會，院會後記者會由院長卓榮泰親上火線，大陣仗率副院長鄭麗君、祕書長張惇涵，以及多位部會首長一同出席。卓表示，總預算至今還沒有交付到委員會，這是台灣憲政史上的第一次；他呼籲，請立法院盡快的審議中央政府總預算。

藍委王鴻薇表示，立院第一次修《財劃法》讓縣市統籌款增加，目的就是讓地方政府可以推出福國利民政策，如營養午餐免費。若補助款被中央剋扣，統籌分配款增加也沒用，政院說沒錢協助營養午餐免費，那就趕快副署第二次修正的《財劃法》，補足地方補助款，政院也才可理直氣壯的說多統籌款就多承擔。