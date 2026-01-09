F-16失事 專家：加強岸際搜尋 漁民：飛官恐北漂宜蘭

我的頻道

記者王思慧／花蓮9日電
海巡署花蓮隊雙艇連夜持續聯合搜索飛官辛柏毅。（圖／海巡署提供）
上尉飛官辛柏毅6日駕駛F-16V單座戰機執行夜航訓練時，於花蓮縣豐濱鄉東面10浬失聯，搜救至今仍未果。潛水救生專家指出，落海位置可能位於黑潮主流帶，但在東北季風與大浪影響下，不排除人員或殘骸被拍打進沿岸流，建議軍方擴大海空搜索範圍，並加強岸際觀測。另外，有漁民表示，現在黑潮洋流比較靠岸邊、流速又快，猜測飛官可能往北漂至宜蘭，在風強浪高中，救援有難度。

具潛水救生及救難救災經驗的國立東華大學體育中心教授朱文正說，依相關畫面研判，辛柏毅落海位置可能位於距岸約50浬的黑潮區域，事發當天東北季風強勁、浪況惡劣，不排除人員隨大浪被拍打進靠近陸地的沿岸流或岸際附近。朱建議，海巡可增派岸際人力，固定於岸邊以空拍機或望遠鏡觀察是否有漂流物。

花蓮石梯漁港資深漁民林國正有超過53年的捕魚經驗，他表示，自13歲起便跟隨父親出海捕魚，長年在東部海域作業，對黑潮特性十分熟悉。指出冬季黑潮西移靠近岸邊，若以石梯漁港為基準，直線距離約8至9浬外、超過東經121度35，即進入黑潮主流帶，洋流穩定由南往北流，流向偏東北。

林國正指出，目前黑潮正值「大流水」時期，流速特別急，有時每小時可達2.5至3浬，任何漂浮物都不可能仍停留在原搜索海域，「按照捕魚的經驗來看，飛官位置應該超過南方澳，甚至更北邊」。

林國正說，靠近岸邊的沿岸流變化較大，會受到地形、黑潮遠近影響，流向較亂，但一旦進入黑潮主流帶，流向幾乎不會改變。他認為，若有殘骸或浮標出現，極可能已被帶離原先設定的搜索區。

此外，空軍F-16戰機失事，引發全台對飛行員防寒飛行衣的關注。國民黨立法院黨團昨天上午舉行「迷航的軍購，無辜的飛官，失能的國防」記者會，批評國防部每次都在飛官發生意外後才進行補救，立委馬文君指出，在此次F-16墜機意外發生後，給飛官穿的防寒衣以及飛機的防撞系統都仍未到位。空軍司令部參謀長李慶然表示，空軍在去年編列預算採購1300多件防寒飛行衣，400多件慢速機的防寒衣已交貨200件，戰鬥機的防寒衣需要量身訂製，預計3月底可以全數交貨。

