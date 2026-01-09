免費營養午餐政策 綠營南二都不同調 黃偉哲坦言有壓力

高雄市長陳其邁（左）、台南市長黃偉哲（右）對營養午餐免費不同調。（本報資料照片）

對於台北市免費營養午餐政策，台南市長黃偉哲昨天先批，新版財政收支劃分法是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，台北市的揮霍造成其他縣市的痛苦；未料，高雄市長陳其邁 昨突然宣布跟進，綠營南二都不同調，連參選市長的民進黨 立委林俊憲、陳亭妃都主張免費營養午餐，讓黃偉哲坦言有壓力，宣布新學年度前會有政策決定。

黃偉哲昨說，6都已有4都宣布營養午餐免費，市府將審慎評估財政狀況後再作因應，他痛批新版財劃法完全無視區域平衡，造成「北富南窮」的極度不公，讓特定財政優渥縣市大撒幣，台北得以推動「生生喝鮮奶」及營養午餐免費且不排富等政策，不只「朱門酒肉臭」，還得面臨「同島不同命」的不公不義。

陳其邁昨天突然宣布跟進免費營養午餐政策，他說，孩子的成長不能等，教育的投資不能省，本學年度起公立國中小營養午餐全部免費，約18萬名學生受惠。對此，黃偉哲坦言確實對台南形成壓力，會好好思考及完整評估財政承受度再做決定。

藍綠台南市長參選人都已表態支持免費營養午餐。林俊憲說，去年11月即提出營養午餐免費等政見，台南在6都中最具條件推動營養午餐免費，學生午餐超過9成市府自辦，透過中央廚房供應小校，發揮規模經濟效益，財政負擔相對6都最低。陳亭妃也說，免費營養午餐若台南未跟進，她一定會負責補足跟上，絕不讓台南的孩子在基本照顧上產生被剝奪感。國民黨 台南市長參選人謝龍介說，他2022年選市長時就推出全額補助營養午餐政見，證明對的政策不寂寞。

民進黨爭取高雄市長提名的4名立委都表態支持免費營養午餐，國民黨高雄市長參選人柯志恩說，營養午餐免費可減輕家長負擔，但家長更重視品質，市府教育局必須注意學生的營養，不能因為免費就失去品質。