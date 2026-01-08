他分析綠這2縣市若沒贏 「賴主席恐下台、連任生變數」

我的頻道

記者楊德宜／台北即時報導
民進黨高雄市長初選，賴清德總統（左）、高雄市長陳其邁（右）扮演關鍵角色。(聯合報系資料照片)
民進黨高雄市長初選，賴清德總統（左）、高雄市長陳其邁（右）扮演關鍵角色。(聯合報系資料照片)

2026九合一大選升溫，政治評論員黃暐瀚針對六都，提出「兩攻、兩守、兩贏」的個人觀察。他指出，若是民進黨本命區的兩都沒有贏，民進黨主席賴清德將可能下台，「2028是否連任，恐出現變數」；對國民黨而言，兩都目前強到找不出對手，若敗選，「國民黨主席鄭麗文會被轟下台」。

他在臉書表示，對綠營來說，兩攻為台中、新北；因為新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕不再尋求連任，面對「新人」，綠營挑戰機會提高，台中何欣純、新北蘇巧慧，將會全力猛攻。兩守為台北、桃園；北市、桃園一將難求，原因無他，就是幾乎難贏，所以這邊所謂兩守，是守住40%得票率，不是真已經到了要翻轉勝選的程度，民進黨能在台北桃園拿超過40%，就算不差。

對綠營而言的兩贏，包括台南、高雄；黃暐瀚說，壯士可以斷腕，斷頭直接升天。台南、高雄是民進黨本命區，一定用120%的力氣尋求連任，「若是沒贏，賴主席下台，2028是否連任，恐出現變數」。

同樣的對藍營來說，黃暐瀚表示，兩攻為台南、高雄；「謝龍介、柯志恩猛攻！只要能搶下1都，就算藍贏大贏」。兩守為新北、台中；新北李四川、台中江啟臣，雖是初選，但侯盧都將全力護盤，「總不能幹了8年市長，最後市民卻決定要政黨輪替，這對侯盧都不是臉上有光的事」。

黃暐瀚表示，兩贏包括台北、桃園；台北蔣萬安、桃園張善政，目前強到找不出對手，「這兩都若是敗選，國民黨主席鄭麗文會被轟下台」。

