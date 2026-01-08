我的頻道

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

修國安法「鼓吹武統可罰百萬」藍委轟綠營對不起鄭南榕

記者張曼蘋、李成蔭／台北8日電
行政院推動「國安法」修正，引發限制言論自由爭議，立法院內政委員會近日排審相關修法。(本報資料照片)
行政院推動「國安法」修正，引發限制言論自由爭議，立法院內政委員會近日排審相關修法。(本報資料照片)

政院提出國安法修正草案，鼓吹武統言論罰百萬，立法院內政委員會昨排案審查。國民黨立委質疑修法是行政擴權、干預言論自由，要求先開公聽會；民進黨立委則反擊，若對法案有質疑就該討論。民進黨籍內政委員會召委王美惠宣布，3月底前將開兩場公聽會。

行政院會去年12月通過「國家安全法」修法草案，明定任何人以文字、圖畫等方式公開鼓吹武統言論，違者將處10萬元(台幣，下同)以上、100萬元以下罰鍰。立法院內政委員會昨日排審，國民黨使出人海戰術，要求程序發言，並持「捍衛言論自由、拒絕政府濫權」看板，綠委則高舉「反共諜滲透就支持國安法案」反制，朝野氣氛緊張。

國民黨立委羅智強批評，「賴清德、民進黨對不起鄭南榕」，鄭南榕主張百分百言論自由，但民進黨卻箝制言論自由，等於政府不喜歡、可疑言論就可抓。民進黨立委林楚茵則說，若對法案內容有質疑就該討論，現在立法院共有23個草案版本，應該進入實質討論。

藍委輪番上陣質詢官員，國民黨立委張智倫質疑，那執政黨鼓吹台獨，造成兩岸兵凶戰危，是不是鼓吹戰爭？內政部次長馬士元強調，法條定義非常清楚，鼓吹戰爭來消滅中華民國主權才會觸法；而主張台獨、兩岸簽訂和平協議、兩岸和平交流等都在言論自由範疇內，內政部不會擴權，基本上就是依證據來處理。

對於在野黨質疑政院版草案是箝制言論自由？陸委會副主委梁文傑昨表示，如果大家沒辦法容忍有人在網路上說，要去你家搶劫、要去放火，那如果有人在網路上說希望誰能把台灣消滅掉，「那你覺得可以容忍嗎？這個不能夠雙重標準」。

民進黨 國民黨 內政部

稱未設少子女化辦公室打臉政院 石崇良：曾有任務編組

民眾黨拚生殖法「納代理孕母」柯文哲將訪韓國瑜請託

新聞評論／綠委抗中表態增風險 嫌台灣不夠亂嗎？
馬杜洛被抓 蕭旭岑嘆「可憐的馬」 提醒綠營哀矜勿喜
柯文哲籲賴別分裂台灣 警告綠營：敢搞黃國昌 我就打焦土戰
警告綠營 柯文哲：敢搞黃國昌 我打焦土戰

