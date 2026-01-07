新聞評論／裝潢商賣炸藥…弔詭的國防採購 勵志故事或利益輸送？

賴總統新年談話再度催促立法院趕緊通過1.25兆元(台幣，下同，約400億美元)國防特別預算，但隔天仍遭藍白聯手擋下。美國上月一口氣宣布8筆對台軍售，總金額達台幣3500億元，其中五筆屬於國防特別預算案範疇；外界認為，川普 政府是為化解立法院對賴政府始終說不清軍購內容的不滿。但賴總統百般催促，加上川普出手，都很難消除台灣民眾對賴政府國防採購的疑慮。

國防部 最近提出總金額達15億元的子彈採購標案，其中採購數量最大的，是部隊最常用的5.56公厘步槍子彈。問題是，這種子彈軍備局兵工廠不但能自製，過去還曾大量銷美。現在兵工廠剛完成遷廠並擴充產能，國防部卻要大舉外購，且採購價格是自製價格的三倍。國防部的採購邏輯，真的令人看不懂。

尤其，國防部招標案近來屢屢被爆「異類採購」現象，諸如室內裝潢商賣炸藥、鞋商賣底火、茶商做資安，跟疫情期間「小吃店賣快篩」如出一轍。這些案例看似各自獨立，卻有諸多巧合，難謂合理。其中，除涉及國防部採購系統性問題，許多民眾更懷疑，背後是否涉及利益輸送。

例如，從事裝潢的福麥公司先後標得中科院高熔點炸藥(HMX)、軍備局海掃更(RDX)炸藥原料採購案，以及經營鞋業的大石國際公司採購子彈底火案，都讓人嘖嘖稱奇。兩公司本業均與軍火無關，皆在投標前不久才變更商業登記，取得軍火貿易商資格，隨即順利得標。兩家公司登記地都在台南，外界戲稱「台南軍火幫」，似不為過。

面對外界質疑，國防部長顧立雄說「相關案件都採公開招標」、「未替任何公司量身訂做」，甚至表示「包商只要符合規定，不需要管名字叫什麼、登記在什麼地方」。然而，軍火採購攸關國家利益與國軍安全，又是動輒數億的大宗採購，不問資歷即可得標，不嫌草率嗎？

以福麥的炸藥原料標案看，過去20多年，無論HMX或RDX，均無公開招標紀錄。中科院則承認，HMX過去是向歐洲某國採購，如今對方不賣了，才另行採購。至於RDX，不僅過去無公開採購紀錄，軍備局也宣稱有自製能力；為何這回公開採購，就在無競爭對手下，由首次參與軍火標案的裝潢公司獨家得標？政府買不到的軍火原料，反而是門外漢的裝潢公司買得到，這會不會太神奇了？至於底火採購案，鞋商首次投標，就擊敗其他過去有軍火採購實績的貿易商，難道是「被鞋業耽誤的軍火天才」？這些疑問，政府都有必要詳細說明，澄清外界疑慮。

另外，設籍高雄的鴻璋茶葉，雖非取得軍火標案，仍讓人看得莫名其妙。過去十年設在同一地址、同一負責人的三家公司，總計取得超過上百個標案，其中涵蓋涉及機敏資訊、資安維護的國防部、海軍總部標案。尤其，這幾家公司曾因履約糾紛與政府對簿公堂；有此不良紀錄，仍能堂堂獲得國防標案，實匪夷所思。

在美國施壓及兩岸緊張關係中，軍事採購遽增，國防預算大幅擴張。川普政府打破慣例出手幫賴政府化解疑慮，連美國在台協會都稱，願赴立法院說明。但這些標案卻顯示，國防採購規定存在漏洞，招標程序太過草率，並遭質疑背後存在複雜政商關係。有廠商誇稱，自己跨界標案「很勵志」，但這到底是勵志或利益輸送？擺在人們眼前的，卻是疫苗採購、超思雞蛋與綠能 疑案的不當輸送翻版，平添外界對政府的猜疑。川普出手無法消除這些疑雲，那就請檢調動起來吧！