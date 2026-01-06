2026決戰百里侯／江啟臣、楊瓊瓔誰選台中 藍16日協調

我的頻道

記者鄭媁、余采瀅／台中6日電
立院副院長江啟臣（右三）、立委楊瓊瓔（左二）5日出席中台灣元宵燈會活動，針對國民黨中央預計16日協調市長選舉，楊說尊重黨中央決定。江說僅收到口頭通知。（記者余采瀅／攝影）
迎戰2026，民進黨由立委何欣純參選台中市長，國民黨則有立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔表態爭取，傳出黨中央將在本月16日啟動協調，江、楊昨證實；至於提名方式，兩人表示尊重黨中央決定。國民黨主席鄭麗文說，包含台中市、宜蘭縣，中央和地方黨部已安排協調時程，會積極推動提名。

鄭麗文昨與副主席兼秘書長李乾龍等人，拜會立法院前院長王金平，致贈最高顧問聘書。王金平表示，將朝三方向努力，包括希望以天下為公，讓政局和諧；促進兩岸和平，以及協助國民黨正常發展，讓國民黨贏得國人敬重與接受，轉而支持國民黨選舉。

鄭會後表示，台中市方面，中央黨部和台中地方黨部已溝通好，安排黨內協調時程，也在積極推動中，一切都會按照黨內制度來推動。

媒體詢問，傳出原要讓智庫執行長張顯耀督導南部選情，後改聘王金平擔任最高顧問，督導南二都選情？鄭麗文表示，完全誤傳，她已請張顯耀擔任智庫執行長，也積極希望在南台灣成立智庫中心，並無請張督導南部選情，相關訊息空穴來風。

鄭說，王金平影響力不是只有南台灣，國家大政、兩岸和平、憲政僵局與全台輔選，都非常希望請教王金平，他對黨內參選者本就愛護有加，未來也會積極協助。

江啟臣、楊瓊瓔昨出席中台灣元宵燈會，與台中市長盧秀燕同台。針對黨中央16日將協調，楊表示，尊重黨中央安排，江則說，他認為「愈快愈好」，16日協調有口頭聽說，但還沒收到具體通知。

黨內人士指出，八年前江啟臣與盧秀燕黨內初選，最後以0.6個百分點落敗，換算僅差一通電話，讓江陣營此次對初選機制有顧慮，不希望有過多變數。楊陣營則堅持初選，盼公平、公開決定人選。

