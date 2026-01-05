陳水扁節目不播換不關回去？在野轟賴清德干預司法

前總統陳水扁原訂4日播出新節目「總統鏡來開講」，但突然喊卡，他爆料透過矯正署長得知是因行政院長卓榮泰下令不准播出。（取材自陳水扁臉書）

前總統陳水扁 原定昨天首播「總統鏡來講」新節目突喊卡，扁爆是行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠。對於「不播」換「不關」，在野立委齊轟是賴清德 總統干預司法、雙標；執政黨立委則坦言，陳水扁畢竟正在保外就醫，這都有應有規定，司法單位有相關規範、依法行政，「尊重法務部門作為」。

陳水扁在鏡電視主持新節目「總統鏡來講」突然喊卡，兒子陳致中昨也聲援說，先前主持廣播節目五年沒任何問題，「看不懂也想不通，恫嚇不能播的理由是什麼？」

民眾黨前主席柯文哲昨在嘉義市受訪表示，自己曾是陳水扁的醫師，對陳健康狀況相當了解，但此事看出台灣人民為何不會相信、尊敬司法，應弄清楚、講明白，不給特赦又讓陳水扁每天「趴趴走」，這不是辦法，從前總統蔡英文到賴清德總統都不處理，「不特赦就講清楚到底要怎麼做」。

國民黨 立委王鴻薇認為，陳水扁的爆料暴露兩個不堪：第一，在賴清德執政下，司法完全被政治操作，開哪種類型節目，到底是政治標準還是司法標準？第二，暴露了民進黨內鬥，賴清德顯然不希望陳水扁開政論節目以累積更高政治能量及影響力，所以透過國家機器、司法工具緊急喊停。

國民黨立委吳宗憲表示，其實只要特赦就好了，賴清德不敢特赦，司法又不敢關回去，這樣對司法傷害很大。

民進黨立委蔡易餘指出，保外就醫有對應的規定，「陳總統會做好自己的評估」。