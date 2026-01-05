憶馬英九讓他在獄中投書 陳水扁再發文稱「卓榮泰讓他心寒」

前總統陳水扁。（本報資料照片）

前總統陳水扁 欲主持鏡電視網路節目總統鏡來講遭中監駁回。他5日再度在臉書發文鳴不平，稱過去前總統馬英九 挺言論自由讓他在北監時可以投書貼補家用，現在主持節目被擋卻是行政院長卓榮泰 下令不准播出，「阿扁聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷。」

陳水扁說，2011年在龜山，想賺點稿費貼補家用，打算在「壹週刊」寫專欄，第一篇「馬宋會不如不會」，就被監方以「會引發政治效應、帶來社會分歧及影響獄方信譽」為由退回。

陳水扁表示，蘋果日報為此訪問時任總統馬英九的看法，馬英九表示受刑人被剝奪的是人身自由，但憲法的言論自由仍應受保障；馬英九的一句話，讓台北監獄放行，只是題目改為「馬宋會無好會」。

陳水扁說，2026年他要主持「總統鏡來講」南屯兩次放行，第一次建議診斷證明書要寫明主持節目屬職能治療；第二次則改比照過去5年主持節目YouTube線上播出模式。

陳水扁說，沒想到前天中午與矯正署長林憲銘通話，林憲銘說那是卓榮泰下令不准播出；他聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷。