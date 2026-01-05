嘉義市長之爭 柯文哲Long Stay輔選 鄭麗文：一定做好協調

我的頻道

台灣新聞組／嘉義5日電
國民黨主席鄭麗文（左二）4日出席高雄市雲林同鄉會活動，和雲林縣長張麗善（左一）、國民黨立委柯志恩（右一）同台。(記者宋原彰／攝影)
備戰2026，民眾黨前主席柯文哲連日為嘉義市長參選人張啓楷輔選，並宣布將在嘉市「Long Stay」。國民黨主席鄭麗文昨表示，未來藍白一定會做程序上協調，相信最後能順利在嘉義市推出藍白能共同接受的人選。

民進黨確定由立委王美惠角逐下屆嘉義市長，藍白合迄今無具體進度，民眾黨前主席柯文哲昨陪民眾黨嘉義市長參選人、立委張啓楷掃街拜票。對於嘉市藍白合，張說，兩黨在嘉義市已釋出誠意，並組成協調小組，國民黨有3人有意參選，預計協調出1人，兩黨再透過協調或民調，產生最強人選。

柯文哲說，目前尚未安排和鄭麗文見面，藍白合「理論上應由黨主席對黨主席」，按既定機制處理。國民黨嘉市黨部主委蔡明顯也說，一切依黨中央規畫進行。

鄭麗文昨出席國民黨客家工作會議前受訪表示，嘉義市方面，國民黨一直很積極進行黨內協調，也很尊重、密集地與市長黃敏惠溝通，一切仍要按既定步驟來走，因張啓楷已公開表達參選，未來藍白一定會做程序上協調，最後定能順利推出雙方共同接受的人選。

對於藍白合進度，鄭表示，大家都釋出最大誠意和善意，過程中，不管是政策或提名選舉，乃至於國家大政方針，她與民眾黨主席黃國昌溝通、或藍白兩黨智庫對接，都非常順暢。

鄭麗文說，她再次感佩黃國昌的高度，也知道雙方須放下一黨之私，為在野力量尋求最大的公約數，期盼能順利在2026年贏得勝選，在2028年大選政黨輪替，下架賴清德總統。

鄭麗文昨出席高雄市雲林同鄉會活動，和雲林縣長張麗善、立委柯志恩合體，鄭誇讚張執政7年讓雲林脫胎換骨，下一棒應交給張的姪女張嘉郡；高雄不應讓民進黨長期執政，柯會和其他藍營女性首長一樣優秀，用國際觀和教育專業改造高雄。

