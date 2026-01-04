我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買1送1反讓荷包大失血？專家揭露6大「偽省錢陷阱」

美軍轟炸委內瑞拉 馬杜洛被捕與委國局勢一次看

陳水扁節目喊卡劍指卓揆 綠營人士：製造壓力向賴叫板

記者黃婉婷／台北4日電
陳水扁新節目原先預計4日開播，臨時喊卡。（取材自新勇哥物語粉專）
陳水扁新節目原先預計4日開播，臨時喊卡。（取材自新勇哥物語粉專）

目前仍為保外就醫身分的前總統陳水扁，今早爆料他在鏡電視的節目「總統鏡來講」臨時喊卡，原因是「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠」，引發政壇熱議。綠營內意見兩極，更有人指出，陳水扁此言恐是製造壓力，向賴清德總統爭取實質特赦。

陳水扁2015年獲准保外就醫，台中監獄提出「不上台、不公開講話、不接受媒體採訪」三不原則，但這些年陳水扁多次跨越紅線，包括預錄影片現身「喜樂島聯盟」記者會、民進黨全代會、主持廣播節目「有夢上水」，日前更預告在鏡新聞官網、YouTube頻道開設「總統鏡來講」。

「總統鏡來講」首播擬邀請民進黨前主席許信良擔任第一位來賓，卻在今早臨時喊卡，陳水扁更點出是「卓榮泰下令」。力挺節目停播的綠營人士指出，台灣是法治國家，對於受刑人有其規定，即便陳水扁為前總統，也不能逾越紅線，為民進黨形象蒙塵。

一名民進黨人士分析，陳水扁發文劍指卓榮泰，也是在對賴清德總統喊話，因為賴曾對外表示「特赦阿扁是他一貫主張」，上任一年半卻沒看到任何作為，恐成陳水扁出手挑戰紅線的原因，且首集來賓許信良還曾自稱是首個主張特赦扁的人，是否有特殊意義，引發聯想。

該名人士提到，陳水扁日前曾表態力挺「非賴系」的民進黨立委陳亭妃選民進黨台南市長，被解讀為「跟賴唱反調」，如今又點名卓榮泰卡節目，叫板意味濃厚，畢竟陳水扁屢屢對外發聲，無非是想藉此維持政治影響力，「因為影響力就是他談判特赦的籌碼」。

事實上，早在節目被喊卡前，就有不少挺扁的民進黨支持者對陳水扁新開設節目感到五味雜陳。有綠營人士提到，深綠支持者深信扁案是受政治因素而受不白之冤，對於扁主持節目也寬容以待，但從扁力挺彭文正後，傷害長期為扁辯護的支持者，甚至出現關回去的意見。

該人士說，可以理解扁不被特赦而心有不甘，扁會接新節目自然有其動機，深綠支持者只希望扁能秉公主持、客觀評論，別讓節目淪為爭取自己無罪、情緒抒發的平台，喪失前總統高度，也讓扁晚節不保、眾叛親離。

陳水扁 民進黨 卓榮泰

上一則

兩岸條例綠提案改名「台灣與中華人民共和國…」 藍：法理台獨

延伸閱讀

立法院通過譴責案 批卓榮泰違背憲政

立法院通過譴責案 批卓榮泰違背憲政
陳水扁主持網路節目 保外就醫身分惹議

陳水扁主持網路節目 保外就醫身分惹議
陳水扁宣布新節目周日登場 監獄：已告誡陳員遵守規定

陳水扁宣布新節目周日登場 監獄：已告誡陳員遵守規定
2026上班首日第一餐…卓榮泰同框港星杜汶澤 大啖豬手麵

2026上班首日第一餐…卓榮泰同框港星杜汶澤 大啖豬手麵

熱門新聞

Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境