我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

台5人憲法法庭再作判決 3大法官仍缺席 在野批「組成不合法」

台灣新聞組／台北3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
憲法法庭五名大法官去年底作出爭議憲法判決後，2日再度以排除不同意見大法官的方式，針對被告律師對羈押處分提起準抗告規定，作出今年第一號爭議判決，並由憲法法庭書記廳廳長許碧惠（左）、新聞及法治宣導處長吳定亞（右）說明判決。(記者曾原信／攝影)
憲法法庭五名大法官去年底作出爭議憲法判決後，2日再度以排除不同意見大法官的方式，針對被告律師對羈押處分提起準抗告規定，作出今年第一號爭議判決，並由憲法法庭書記廳廳長許碧惠（左）、新聞及法治宣導處長吳定亞（右）說明判決。(記者曾原信／攝影)

憲法法庭5名大法官去年底作出爭議的憲法判決後，昨天5人再度以排除不同意見大法官的方式，針對被告律師就羈押處分抗告的相關規定，作出今年第一號爭議判決，但認為組成不合法的3名大法官依舊以組成不合法，未參與違法評議，但也就其主張提出意見書。

賴清德總統元旦談話中，才特別表示感謝憲法法庭恢復運作，保障人民權益。5名大法官持續不顧爭議，作出判決，也被外界解讀是要彰顯憲法法庭已恢復運作，未來即使另外3名大法官反對，5名大法官仍會持續對其他聲請釋憲案作出判決。

諷刺的是，5名大法官判決違憲的刑事訴訟法相關規定，是司法院本身主管法案，判決指屏東地方法院的裁定牴觸憲法，但也點出案件相關爭點可准用現有規定。引發法界批評，昨天5名大法官的判決只是為凸顯5名大法官也可以運作憲法法庭，但5名大法官判決的合法性仍然受質疑，連聲請釋憲的律師都不確定基層法官會不會埋單。

立法院前年底通過憲法訴訟法修法，將判決違憲門檻修改為至少須10名大法官參與評議，宣告違憲至少需9票，但大法官現有員額8名，民進黨立法院黨團對憲訴法修正案聲請釋憲，加上總統兩波提名的大法官人選均遭立法院封殺，大法官能否處理憲訴法釋憲案，內部見解歧異。

5名大法官去年底首次擅自作出憲訴法違憲的判決後，相關爭議並未消弭，5人憲法法庭判決的正當性也遭到多方挑戰，不僅蔡宗珍、楊惠欽與朱富美3位大法官提出不同意見聲明，指憲法法庭組成不合法、5名大法官所作的判決無效；立法院程序委員會也提案對5名大法官逾越司法權予以嚴厲譴責，甚至擬推動公投，讓公民複決推翻大法官違憲判決。

5名大法官昨天再度作出第二件爭議憲法判決，針對辯護律師為羈押被告提抗告的相關權利作出判決指出，刑事訴訟法第416條第一項第一款應準用上訴權人規定，辯護人除非違反被告明示意願，否則可為被告的利益聲請撤銷或變更，撤銷屏東地院關於男子林峰帆犯違法製造非制式手槍罪遭羈押後，律師被法院裁定無權抗告的裁定。

主筆大法官呂太郎在判決理由中指出，憲法是人民權利的保障書，人民權利的保障不可分秒或缺，憲法機關運作也不可片刻中斷。更意有所指批評，以解釋憲法為職責的大法官，「竟拒絕參與憲法解釋的評議」，非立法者規畫以「現有總額」固定比例為評議及評決門檻時所能預見。

5名大法官雖刻意彰顯憲法法庭保障人權的角色，但因相關爭議在現有機制下早就可以處理，5名大法官不顧爭議、認為有急迫性的解釋也受質疑。

在野立委仍指5名大法官所作的是違法判決，民間司法改革基金會除呼籲蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3位大法官未來應出席憲法法庭之評議，也籲請總統賴清德總統盡速提名新任大法官，補足憲法法庭缺額。 

憲法法庭5名大法官昨再度排除蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3名認為組織不合法而拒絕評議的大法官，作出今年首件判決；據了解，上周三憲法法庭評議時，蔡宗珍等3位大法官仍堅持理念而未參與，但提出意見書要求附卷，要在中華民國大法官的釋憲史上留下官方紀錄。

憲法法庭組成爭議未解，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美承受極大壓力，外界批評坐領乾薪、德不配位，更有要求「辭職」的聲音。不過，3人雖未參與評議、判決，但過去一年來持續參與審查庭的工作，3人幾乎每周的審查庭都仍參與決定新進案件是否受理。

大法官 賴清德 刑事訴訟

上一則

75歲陳建仁掌中研院 挨批未世代交替

下一則

柯文哲復出拜會立院藍綠黨團 指朝野問題在賴一念間

延伸閱讀

台憲法法庭再出手 3大法官仍缺席

台憲法法庭再出手 3大法官仍缺席
新聞評論／「德」意志綁架 歷史會記住誰讓憲政空前混亂

新聞評論／「德」意志綁架 歷史會記住誰讓憲政空前混亂
補足NCC、大法官？府方參考中選會「模式」是否過關

補足NCC、大法官？府方參考中選會「模式」是否過關
憲訴法判違憲／藍提案譴責5大法官逕付二讀

憲訴法判違憲／藍提案譴責5大法官逕付二讀

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位