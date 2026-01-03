我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

400億美元軍購特別預算 藍白5度擋下

台灣新聞組／台北3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨立委羅智強表示，賴政府編列史上最高預算，賴總統有義務說清楚。（記者余承翰／攝影）
國民黨立委羅智強表示，賴政府編列史上最高預算，賴總統有義務說清楚。（記者余承翰／攝影）

賴政府提出的1.25兆元（台幣，下同，約400億美元）「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，至今在立院持續卡關，國民黨、民眾黨立院黨團昨天再度在立法院會聯手，第5度將軍購特別預算條例未排入報告事項；至於行政院提出「兩岸人民關係條例」修正草案，公務員、立委赴大陸採許可制，藍白並未阻擋，該案順利付委審查。

民進黨團前天晚上就在議場門口排隊遞案，要讓立法院會可以先處理民進黨團提出的報告事項和討論事項，但經表決，民進黨團提出的「嚴厲譴責中共軍演公決案」、115年度（2026年）中央政府總預算案、1.25兆元軍購特別預算條例等議程，仍遭藍白封殺。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，飛彈不分藍綠，遺憾藍白立委再度封殺國防特別條例，民進黨在中共軍演譴責案中強調面對威脅朝野應團結對外，同樣被封殺，呼籲藍白立委，國安沒有顏色，不要再讓國會淪為沉默的幫凶。

國民黨立院黨團書記長羅智強表示，賴政府編列史上最高預算，是前總統馬英九執政時的3倍，但台灣有變得更安全嗎？賴總統有義務說清楚，為何給3倍軍費，卻丟失海峽縱深？賴總統在元旦說願到立法院來，那就隨時歡迎，真要立院配合，周六開會也不是不行，報告備詢後，1.25兆元的國防特別預算就可付委。

民進黨 共軍 國民黨

上一則

民生難擋…小三通元旦假期運量達2萬人次 連江縣長籲增班

下一則

台SIM卡換發新制惹怨 上路4天轉彎 藍委：打詐不力還擾民

延伸閱讀

1.25兆國防特別條例藍白5度封殺 羅智強：賴清德來報告就審

1.25兆國防特別條例藍白5度封殺 羅智強：賴清德來報告就審
台國防特別條例再遭封殺 政院：在野黨忽視國家利益

台國防特別條例再遭封殺 政院：在野黨忽視國家利益
賴批在野擋預算 藍委：民進黨急了 可能有外部軍購壓力

賴批在野擋預算 藍委：民進黨急了 可能有外部軍購壓力
1.25兆國防特別條例再遭立院封殺 政院：高度遺憾

1.25兆國防特別條例再遭立院封殺 政院：高度遺憾

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位