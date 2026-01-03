立法院通過譴責案 批卓榮泰違背憲政

立法院院會2日藍白聯手表決，通過由民眾黨團提出的兩項譴責案，圖為立法院副院長江啟臣。（本報資料照片）

立法院會昨在藍白人數優勢下，表決通過由民眾黨 團提出的兩項譴責案，包括譴責行政院長卓榮泰 內閣施政失序、違背憲政原則，以及國安會秘書長吳釗燮因助理涉共諜，要求自請下台負起政治責任。行政院與國安會對此都表達遺憾，強調國際社會譴責中共軍演時，在野此舉是對外釋放錯誤訊號。

民眾黨團提案說明，依憲法第53條，行政院為最高行政機關，行政院院長對整體施政良窳應負全責，但卓榮泰自任行政院院長一職以來，罔顧憲法對人民基本權益保障，未遵憲政分際，破壞權力分立與制衡民主原則，造成憲政僵局、朝野對立、民心不安、社會動盪，迄今難以止歇。為維護國會尊嚴、捍衛國家憲政體制，對卓榮泰提出嚴厲譴責案，正告卓榮泰國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益，以期將國家還給人民，匡正脫序的憲政秩序。

行政院發言人李慧芝指出，當美國、英國、歐盟及澳洲 、菲律賓等國際民主社會，都高度關注中國針對性對台軍演並譴責中國的當下，在野黨不僅沒有為國家發聲，甚至還製造朝野矛盾。

李慧芝強調，行政院一向重視國會尊嚴，更加重視憲政體制，然而立法院卻一再越俎代庖，通過無視權力分立、侵害行政權的法案。政院作為憲政機關，必須採取守護憲法的作為，這也是行政院的憲法義務。

李慧芝說，若因為守護憲法而遭立院譴責，政院感到遺憾，並呼籲立法院謹守憲政本分，正視自身的憲法職責，儘速審查今年度的中央政府總預算以及院版財劃法，不要因為政治算計耽誤國民利益以及國家發展。

國安會呼籲各政黨應以國家利益與人民安全為先，盡速審議總預算及國防特別條例，停止內耗，對外一致，堅定守護國家主權、民主憲政與台海和平穩定。