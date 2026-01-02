民進黨曾逼官員下台 應同標準檢視自家人

我的頻道

冷眼集／本報記者蔡晉宇
海洋委員會主委管碧玲。(本報資料照片)
海委會主委管碧玲被爆出在中共軍演期間，無視海巡弟兄在第一線監控共艦，竟與海巡高層聚餐宴飲，連基層官兵都看不下去。對岸軍演非兒戲，這已不是一句道歉就能了事、止血，按照民進黨過去指責藍營政務官標準，管碧玲應該下台負責。

管碧玲宴飲案可分為幾個層次，首先，管碧玲顯然「犯後態度不佳」，連道歉都說得不乾不脆，還在找理由辯駁，聲稱要送別的兩位海委會高層「他們的貢獻，外人無法理解」，所以才沒取消餐會，盡顯傲慢心態。

一般民眾或許無法理解專業的海巡領域，但卻能輕易理解，在中共軍演期間，絕非海委會高層餐敘宴飲的好時機，管碧玲此番說法，無疑是火上加油。

在藍營執政時期，類似因社會觀感不佳而下台的官員不在少數，著名的例子包括，時任行政院秘書長薛香川因八八風災之際，陪岳父吃晚飯就丟官。時任行政院長劉兆玄也被爆出風災期間，有時間去理髮甚至染髮，雖然他當時澄清只是例行理髮，但事件最終仍被視為影響其下台的因素之一。

在民主政治中，政務官負起政治責任的方式無它，就是下台，過去綠營也以此為標準，在藍營執政時期強力要求國民黨政務官。如今換了位置就換了腦袋，民進黨政務官現在所謂的「負責」已變得相當廉價，管碧玲不情願地拋下一句抱歉就想了事，聲明中稱「惜別餐敘若有任何課責，我一人承擔」，到頭來全是空話。

從宴飲案也可看出，賴政府空有對中國大陸擺強硬姿態，根本拿不出扎實應對之道。

這次共軍軍演直到前天，都還有後續小範圍軍演，這正是海委會高層在餐會的同一時間。前有國安會秘書長吳釗燮在身邊養了多年共諜，現在又出現對岸還在軍演，海委會已經急著餐敘宛若「慶功宴」，在在證明國安螺絲早就掉滿地。

管碧玲過去從政期間，長年以「不管不靈，有管必靈」作為宣傳口號，現在卻成了「有管碧玲，但海巡不靈」，有這樣不顧社會觀感的海委會，人民能安心託付捍衛海疆重任嗎？國會又怎麼能安心，若通過1.25兆元的國防預算，會被落實執行？

賴政府若要重拾民眾對國安、海巡信心，得先從管碧玲下台做起。

共軍 中共 民進黨

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20

