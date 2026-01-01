官司賠掉積蓄 柯文哲：要陳佩琪找工作賺點生活費

民眾黨前主席柯文哲今現身立法院出席黨團記者會。(記者劉懿萱／攝影)

民眾黨前主席柯文哲 今(2)現身立法院出席黨團記者會。柯文哲被問及執政黨不執行三讀通過法案、朝野陷僵局，他說冰凍三尺非一日之寒，今天台灣所有問題，只在賴總統一念之間就結束，最有權力的人應負起最大的責任。他還透露，國民黨立法院黨團總召傅崐萁 曾來看他，對他還想跟民進黨 合作不以為然。

柯文哲說，他今天到立法院最主要目的，是要幫助陳昭姿的人工生殖法，畢生心願要先解決。媒體詢問怎麼看執政黨不執行三讀通過法案？他回應，冰凍三尺非一日之寒，表面上看起來很困難，其實只在一念之間。有一句話「唯仁者能以大事小，唯智者能以小事大」意思是說大的、強的，要去整合小的、弱的比較容易。大的對小的有仁心，不然就很容易想欺負別人；小的對大的要夠聰明，不然有時候就會被幹掉。

柯文哲認為，今天台灣所有問題，只在賴總統一念之間就結束。他透露，傅崐萁近期曾來看他，用嘲笑表情看他說「你對民進黨還有期望？你還想跟他們合作？』當下覺得很尷尬，畢竟大罷免的時候，民進黨到花蓮怎麼打傅崐萁？現在期望傅崐萁笑容可掬，跟民進黨完全合作嗎？

「最有權力的人應該要負起最大的責任」柯文哲說，賴總統只要一念之間改變，台灣政局不是所有問題都解決掉了嗎？他也自爆，最反對民進黨的不是他，而是太太陳佩琪「恨的牙癢癢的」。

媒體追問，陳佩琪發文說官司害他們賠掉多年積蓄、負債數千萬，2026新年新希望，就是能再找個工作維持夫妻生計。柯文哲說，交保金就7000萬(台幣，下同，約220萬美元)了，監察院又要罰款他240萬，並沒收5579萬。地檢署起訴的罰金是5000萬嘛，又要沒收6000多萬，政治獻金6000多萬，以及木可被查封3800萬及眾望基金會800多萬。

柯文哲表示，他也跟陳佩琪說，大家都念過數學，當 n 趨近於無限大的時候，n+1 等於n，就是說這數字實在太龐大，還有律師費也不是只有一件，還有高虹安、鐘小平什麼加一加。所以他現在是n趨近於無限大，因此有跟陳佩琪講好歹要賺一點生活費，她也很努力在找工作。