黨產條例冷凍期滿再闖關 民眾黨突喊卡

去年12月，國民黨立院黨團以人數優勢將「黨產條例」修正草案，自委員會抽出逕付二讀。民進黨團對此強烈不滿，高舉手板表達不滿。（本報資料照片）

攸關回復救國團財產的黨產條例修正草案，日前經朝野協商後仍無法達成共識，協商冷凍期滿，國民黨 立院黨團原打算今拚三讀闖關，但民眾黨 對於婦聯會是否適用意見分歧，已經喊卡。

民進黨 團幹事長鍾佳濱質疑，國民黨版的黨產條例修正草案，把法條中的「或」修正為「及」，也就是人事、財務及業務三項都受政黨控制才算附隨組織，這樣不只擁有16億元資產的救國團被搶救，擁有逾380億元資產的婦聯會也會被解套。黨產條例去年12月抽出逕付二讀，今過一個月冷凍期，藍營原訂速戰速決闖關。

據悉，民眾黨對於黨產條例有可能解套婦聯會內部意見分歧，因此跟國民黨協調不要這麼快進到3讀程序，預計今天院會將不處理此案，待後續藍白有較多共識才會繼續往下推。

提案的國民黨立委游顥在朝野協商時表示，救國團這幾年也是救災、防疫的急先鋒，原本黨產條例定義過寬，導致行政機關不當擴權，因此修法還給民間團體公道。救國團主任葛永光表示，這次修法不是為了救國團，是為了公義與法治。

不當黨產處理委員會主委林峯正表示，不能用修法逃避法院審判，針對救國團的財產歸屬問題，行政法院去年判黨產會贏，難道不能等最高法院判決再說嗎？黨產會也發新聞稿批評，國民黨竟在法院審理案件過程中，強行修法助救國團脫離訴訟，連司法機關獨立審判的空間，都欲以國會多數強行剝奪，究竟要置法治文明於何地。