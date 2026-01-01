國民黨元旦升旗 鄭麗文：期許朝野共同努力、放下歧見

國民黨主席鄭麗文出席中央黨部元旦升旗，期許黨員同志，國民黨為國為民不為黨，繼續拿出好的執政成績，為民服務，勇於任事，2026贏得全面勝利。（記者林俊良／攝影）

國民黨 主席鄭麗文 今天出席中央黨部元旦升旗，期許朝野共同努力、放下歧見，為了國家和人民，積極和解，突破現在的憲政僵局，為福國利民共同推動重要的政策，讓國會能正常運作，讓台灣的民主政治繼續大步邁前。

今早參加完總統府升旗後，隨即回中央黨部與黨部主管、支持民眾一起升旗，並發表元旦談話，鄭麗文表示，元旦開春，國民黨希望懷抱著正向的心情，過去的風雨與紛擾，希望轉換全新的心情，不要在內部自己找敵人，停止內鬥，放下仇恨。

鄭麗文說在野黨才剛剛共同推出「台灣未來帳戶」，希望投資台灣，投資未來，投資下一代。更希望推動更多類似福國利民的政策，而國會所通過的政策跟預算，希望政府也能依照憲法，依法行政，這才是全民之福。