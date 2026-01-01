我的頻道

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

黑白集／「傭兵才看酬勞去打仗」 民進黨大敵當前不忘情勒國軍

圖為2022年漢光演習，官兵展現平日精實訓練。(本報資料照片)
總預算案卡關，國民黨立院黨團保證，行政院依法編列軍人加薪等預算，立院馬上審總預算。民進黨團幹事長鍾佳濱回應稱，軍隊保衛國家不是靠薪水，只有雇傭兵才看酬勞去打仗。中共演習砲火打到家門口，國軍日以繼夜守疆衛土，民進黨卻對國軍既情勒又侮辱，到底誰是第五縱隊？

中共圍台軍演，賴總統臉書連發貼文，呼籲全體國人給予第一線國軍及海巡弟兄姊妹最大的支持，感謝他們全力守護我們的日常生活。賴總統砸大錢軍購，力挺國軍作戰，卻不願依法編預算為軍人加薪，甚至寧願讓那一點軍人加薪預算卡住整個總預算。大敵當前，不忘情勒國軍捨命做功德。

尤其鍾佳濱強調只有雇傭兵才看酬勞去打仗，不但是極為離譜的情勒，更是對國軍的侮辱。微薄加薪不過是表達對軍人的鼓勵和感謝，民進黨不願為國軍加薪就算了，為何還把提升軍人福利汙名化，更形同侮辱志願役？

面對如潮批評，鍾佳濱回擊稱，他明明表態支持提升國軍待遇，卻遭扭曲並斷章取義；厲害的是，鍾佳濱反手就能扣帽，抹紅藍營當共軍演習內應，造謠帶風向。但空口提升待遇與抹紅必殺技，都無法掩飾要軍購不要加薪、要做功德不要編預算的事實。

拒絕為軍人加薪，民進黨情勒、侮辱又抹紅，教第一線國軍弟兄姊妹情何以堪？(轉載自聯合報)

