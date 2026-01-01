我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

大罷免亮票 趙少康認罪「保證不再犯」

記者王聖藜／台北1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中廣前董事長趙少康去年罷免案亮票被控違反選罷法，台北地院2025年12月31日開庭審理，趙少康當庭認罪。（記者黃義書／攝影 ）
中廣前董事長趙少康去年罷免案亮票被控違反選罷法，台北地院2025年12月31日開庭審理，趙少康當庭認罪。（記者黃義書／攝影 ）

中國廣播公司前董事長趙少康去年7月26日罷免投票日，被控亮票給媒體拍攝，台北地檢署依違反選罷法起訴，檢認趙犯後態度不佳，求處重刑。台北地方法院昨傳喚趙出庭，趙認罪，駁檢方指控，稱自己犯後態度很好。趙說，第一時間即認錯，保證不再犯。

趙少康的辯護人葉慶元為趙聲請簡式判決，法官聽取檢、辯量刑意見，昨「第一庭」即辯論終結，訂1月20日宣判。

趙少康表示，投票當天大安國中2樓有3個投票所，本來記者不可進入，也和立委羅智強與媒體說好，但選務人員還是讓媒體進入。

趙說，罷免票小小的，與選舉票不同，如折疊會暈開，他真的沒有聽到選務人員制止，事後向媒體查證，記者也說沒聽到，以他個性有人制止不會不聽勸。

趙少康說，檢察官說他「故意」、「兩次」亮票，他擔任議員、立法委員多年，所謂禁止亮票是基於怕報復、賄選兩個理由，他沒有必要亮票，而且，一次罷免30多個立委，他的立場大家都知道，也無亮票必要。

趙表示，他在大安分局時就承認亮票，也請警察轉達檢察官予以不起訴或緩起訴處分「緩起訴就是認了」；趙說，他是有宗教信仰的人，這輩子第一次被起訴，感覺很難過，要再次表達不好意思。

葉慶元說，趙是過失亮票，已透過媒體表示犯錯，亮票行為沒有實質影響，希望法官從輕量刑或以繳公益金代替刑罰。公訴檢察官說，趙是公眾人物，亮票會產生很大的影響，且趙不是過失犯，請法官妥適量刑。

檢方指控，趙少康去年7月26日上午在大安國中投票所領取罷免票並完成圈定，將罷免票平舉胸前讓圈定內容供媒體拍攝，隨後將罷免票自胸前放下，再次供記者拍攝才將罷免票投入票匭。

檢方認定，趙少康先後兩次將圈定內容出示他人，建請法院審酌趙是知名公眾人物，於罷免投票過程中刻意違反規定，予以從重量刑。

罷免 趙少康 投票

上一則

馬英九今年再訪陸？ 基金會執行長：有機會就再安排

下一則

7現任「團滅」、施振榮也落馬 公視董事會難產

延伸閱讀

王世堅嗆廢死：不必再多討論、不服的人拜託移民

王世堅嗆廢死：不必再多討論、不服的人拜託移民
財劃法不副署掀波 蔣萬安批卓違憲 趙少康：守門人變破門人

財劃法不副署掀波 蔣萬安批卓違憲 趙少康：守門人變破門人
趙少康曝民眾黨內部民調 李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

趙少康曝民眾黨內部民調 李四川或黃國昌都贏蘇巧慧
亂罵趙少康不認骨血 民視賠205萬 周玉蔻改口「想和解」

亂罵趙少康不認骨血 民視賠205萬 周玉蔻改口「想和解」

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？