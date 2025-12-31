我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德銀行金庫遭竊 保額1萬歐元恐難補損失 客戶聚集抗議

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

1.25兆國防特別條例藍白5度封殺 羅智強：賴清德來報告就審

台灣新聞組／台北31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
立法院程序委員會30日進行院會議程表決，國民黨立委羅智強（右四）發言時，國民黨立委舉著「賴清德別卡國防預算 快來報告接受質詢」等標語聲援。（記者蘇健忠／攝影）
立法院程序委員會30日進行院會議程表決，國民黨立委羅智強（右四）發言時，國民黨立委舉著「賴清德別卡國防預算 快來報告接受質詢」等標語聲援。（記者蘇健忠／攝影）

立法院程序委員會昨天開會，國民黨、民眾黨立委在人數優勢下，第五度封殺行政院所提1.25兆（台幣，下同，約400億美元）國防特別條例及財劃法草案排入明年1月2日立法院會的報告事項議程，無法付委審查。

民進黨立委沈伯洋說，藍白不只是在卡預算，連討論都不能討論，程序委員會是法案掛號的地方，是不能擋案的，如果要嚴格監督，就到外交及國防委員會，否則怎麼監督預算；國民黨立委還在說「只有兩頁、六頁就要1.25兆」，這是在玩弄資訊落差，要先通過特別條例才能編列特別預算。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表示，國民黨蔣家反共不過三代，當中國把飛彈對準台灣、透過軍演威脅台灣時，有站出來為台灣人發聲嗎，前總統馬英九任內，中國也有超過300次軍演，跪下來的和平不和平。

國民黨立法院黨團書記長羅智強說，喪權辱國的就是民進黨、就是賴總統，國民黨執政時，解放軍軍機軍艦越過海峽中線了嗎，民進黨還無力以對；國民黨堅定立場是要投資戰備，也要投資和平，「卡國防預算就是賴清德」，希望賴總統說話算話，來立法院報告並接受質詢。

羅智強說，賴清德告訴大家，針對重大國政要來國會，進行國情報告並接受質詢。羅認為，這是最基本的執政者該有的態度，1.25兆的特別軍購不是不能審，不是不能談，不是不能給，問題是賴清德有義務來跟國人交代清楚，1.25兆的範圍是什麼、目的是什麼，甚至包括延宕的軍購何時能到貨，這些都是國人的疑問。

羅智強指出，結論很簡單，預算當然要審，但賴清德為什麼不能來報告？賴清德報告並接受質詢，兌現諾言，事實上就開始審了。

最後經表決，在場18人中，贊成10人、反對8人，通過國民黨立委林倩綺提案，議程草案提報院會處理。

另外，國民黨立委翁曉玲提案修正中華民國憲法增修條文第2條，增訂總統、副總統罷免案，得經選舉人總數1.5%以上提議、10%以上連署後，提出罷免案。

翁曉玲會後受訪時表示，最重要目的是希望賦予人民直接提案罷免總統權力，因不管是縣市首長、立委、議員等罷免都可經由人民提案、連署成案後，再由選民罷免投票，但對於民選總統，人民只有選舉權，沒有發動罷免權，因此提出修憲案。

國民黨 罷免 賴清德

上一則

新聞眼／文攻武嚇 中國認知與實彈二戰合一

下一則

解放軍軍演民用船隻全繞道 台灣海峽空一大塊

延伸閱讀

賴清德：中國軍演非單一事件 對區域穩定帶來高度風險

賴清德：中國軍演非單一事件 對區域穩定帶來高度風險
賴才稱中實力不夠 圍台軍演就展開 白酸：講話如井底之蛙

賴才稱中實力不夠 圍台軍演就展開 白酸：講話如井底之蛙
黑白集／論述謬誤有言必失 賴清德忘了十講教訓？

黑白集／論述謬誤有言必失 賴清德忘了十講教訓？
新聞評論／反制賴清德獨裁 藍白須把握民意熱氣旋

新聞評論／反制賴清德獨裁 藍白須把握民意熱氣旋

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世