點出蔣萬安兩難…黃暐瀚讚「談話已屬難得」 給今年雙城論壇16字結論

記者林麗玉／台北即時報導
雙城論壇剛結束，中共東部戰區宣布要軍演，綠營諷刺，是台北市長蔣萬安帶回大禮，藍反嗆民進黨才是威脅製造者。（取材自蔣萬安臉書）
雙城論壇剛結束，中共東部戰區宣布要軍演，綠營諷刺，是台北市長蔣萬安帶回大禮，藍反嗆民進黨才是威脅製造者。（取材自蔣萬安臉書）

今年雙城論壇28日落幕，台北市長蔣萬安在論壇除呼應前年的雙城好、兩岸好，致詞時也談及「民國8年的五四運動」，公開在對岸強調「民國及民主」。媒體人黃暐瀚29日在臉書為今年雙城論壇總結16字，「強調民國、堅持民主、呼籲和平、努力交流。」

黃暐瀚說，在不放棄交流，又得顧及台灣民意的兩難下，蔣萬安沒說「九二共識、1個中國、反台獨、中華民族偉大復興」，所有先前預測「對岸希望蔣萬安講的」，他都沒講。黃認為，既要交流，又不想撕破臉，也不能偏離台灣主流民意的情況下，蔣萬安的談話，已屬難得。

黃暐瀚說，他看到很多反對蔣萬安前往上海出席「雙城論壇」的聲音，他完全理解。兩岸情勢緊張，明天中國馬上又要進行圍台軍演，要求蔣市長「有軍演就不論壇」的議員主張，是有道理的。

但黃也提到，蔣萬安身為台北市長，去與不去，必須做出選擇。首先，因為台北多事，行前發生無差別攻擊事件，蔣萬安緊急決定不過夜，當天來回。其次，演講內容提到「民國8年、五四運動」、「民主與科學」、「希望台海不再波濤呼嘯，可以和平繁榮」，並點出台灣其實有反對他出席的聲音。黃說，在不放棄交流，又得顧及台灣民意的兩難下，蔣萬安沒說蔣萬安的談話，已屬難得。

蔣萬安 雙城論壇

