駐英公使學歷造假案沒進展 檢察官遭疑拖延調查

記者程平／台北28日電
新任駐英國公使江雅綺爆假報學歷問題，且被告發涉犯「刑法」偽造文書、詐欺取財、詐欺得利等罪嫌。(本報資料照片)
新任駐英國公使江雅綺爆假報學歷問題，且被告發涉犯「刑法」偽造文書、詐欺取財、詐欺得利等罪嫌。(本報資料照片)

「小英男孩」鄭亦麟在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內涉嫌收賄，台北地檢署依貪汙、洗錢等罪起訴，並求刑14年。台大國發所教授劉靜怡質疑，承辦此案的檢察官，同時也承辦駐英公使江雅綺學歷造假案，但江雅綺都已出國就任多久了，還不查是故意放人嗎？還是故意查錯方向拖延調查？

鄭亦麟前天遭北檢依貪汙、洗錢等罪起訴。劉靜怡在臉書表示，據說該股從11月底到現在總共偵結4件，其中3件不起訴，只有這件實在太明顯的小英男孩案起訴。劉靜怡並說，據說教育部前次長葉丙成案和駐英公使案都在該股手上。

劉靜怡說，造假自己從沒唸過的杜倫大學法學博士學位十來年的這位小英女孩，若當初不是到處積極投書保證小英博士論文品質，會遭到民眾檢舉嗎？搞不好就可以一路騙到退休啦，都已經被外交部送出國就任多久了，居然還不查呢，是故意放人嗎？

劉靜怡說，當時不斷幫她喊冤誣指國科會憑一紙黑函就進行調查的人們，奇怪了，既然是冤枉的，為什麼連升等論文的學位資料都要修改？這兩天還不斷高聲強調法學風骨、法學本色這些洗腦名詞呢，檢察官是聽這些聽多了，所以不敢去查出事之後才修改規定的教育部？還是不敢去查當初送審助理教授資格的世新？還是這些文件都已經列為機密啦？

劉靜怡質疑，據說檢察官去查最後任職的海大，這手法根本就是故意打擊錯誤以便拖延調查吧？

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟（中），承認收賄幫忙喬電，求刑14年。...
經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟（中），承認收賄幫忙喬電，求刑14年。(本報資料照片)

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25

