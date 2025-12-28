我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

藍竹市禮讓高虹安 黨內爆雜音 前立委：那黃國昌是否應棄選

台灣新聞組／新竹28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨前發言人何志勇日前宣布參選新竹市長，但國民黨宣布禮讓現任新竹市長高虹安（圖 ）。(本報資料照片)
國民黨前發言人何志勇日前宣布參選新竹市長，但國民黨宣布禮讓現任新竹市長高虹安（圖 ）。(本報資料照片)

國民黨定調禮讓現任新竹市長高虹安爭取連任，但黨內爆發雜音。已宣布參選新竹市長的國民黨前發言人何志勇提議，要民眾黨承諾2028禮讓國民黨推派總統人選就退選；前國民黨立委陳學聖則開轟不滿國民黨省略內參民調。國民黨主席鄭麗文昨回應，以現任優先為原則，一定會透過公平公開機制產生人選。

國民黨副主席兼秘書長李乾龍日前證實，新竹市長選舉提名會禮讓高虹安，國民黨不推派候選人，堪稱藍白合首波縣市首長人選。不過相較國民黨善意，民眾黨主席黃國昌參選新北市長仍動作不斷，昨於新北舉辦「為新北應援」大型活動，還提出新北願景，對部分藍委發出邀請函。

對於國民黨定調禮讓高虹安，已宣布參選新竹市長的何志勇，昨仍舉辦既定的「城市沙龍」活動。何志勇開出條件強調，藍白合作要在公平公開機制上，雙方支持者與中間選民才能心服口服，若民眾黨現在能承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，「我立刻退選」。

高虹安昨對此表示，對於競選相關議題，尊重各方選擇，也感謝國民黨的關心與肯定；現階段最重要的是把市政工作做好，並與議長、議員合作，以具體成績回應支持者。

對於藍營禮讓高虹安，陳學聖昨公開質疑，國民黨中央宣布新竹市長不辦初選，直接禮讓高虹安，雖知道國民黨正力爭初選提名的何志勇，應很難擊敗高虹安，但黨高層連內參民調都省掉，以後可能會問題叢生。

陳學聖更質疑，若國民黨可禮讓高虹安，那黃國昌是否應棄選新北市長，反正所有民調都顯現台北市副市長李四川大幅領先，何必再勞民傷財辦國民黨初選？更不用辦二階段藍白選舉，只要兩黨高層說了就算數。黃國昌可以接受嗎？小草又吞得下去嗎？

對於自家人開轟，鄭麗文昨表示，一切按照公布的原則、時程推進，藍白各推最強而有力、有意願服務的人選，透過公平公開機制產生一組人選。新北市從頭到尾都是這樣，事實上第一次藍白會時，黃國昌也公開表示，人選如果不是自己，一定全力輔選，大家有一致認知，要政黨輪替、2028年下架民進黨。

民眾黨發言人張彤則說，面對2026年選舉，民眾黨、國民黨主席及雙邊團隊，如同黃國昌所說「秉持最大的誠意與善意」推進合作，並早已凝聚共識，政黨合作絕非利益交換，而是推出最強團隊，回應人民期待。

國民黨前發言人何志勇（圖）日前宣布參選新竹市長，但國民黨宣布禮讓現任新竹市長高虹...
國民黨前發言人何志勇（圖）日前宣布參選新竹市長，但國民黨宣布禮讓現任新竹市長高虹安。(記者黃羿馨／攝影)

國民黨 高虹安 黃國昌

上一則

法官建議「兇手孝順死者父母」輿論炸鍋 揭修復式司法困境

下一則

新聞眼╱賴重回抹紅老招 鄭麗文正面迎戰找回兩岸話語權

延伸閱讀

賴清德批鄭習會有條件 鄭麗文：沒任何前提

賴清德批鄭習會有條件 鄭麗文：沒任何前提
鄭麗文盼明年訪大陸 「習邀請才會去」

鄭麗文盼明年訪大陸 「習邀請才會去」
藍白提設未來帳戶 鄭麗文：美國孩子有 台灣孩子不能少

藍白提設未來帳戶 鄭麗文：美國孩子有 台灣孩子不能少
黃國昌坐鎮、高虹安也來了 民眾黨提前盤點2026選舉戰略

黃國昌坐鎮、高虹安也來了 民眾黨提前盤點2026選舉戰略

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測

AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測