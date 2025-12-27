我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明年紅藍卡處方藥大降價 ACA、白卡花費恐增114%

南加華男有大麻案底 面臨遣返 一招保住綠卡身分

賴清德批鄭習會有條件 鄭麗文：沒任何前提

記者蔡晉宇、劉懿萱／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
質疑國民黨 賴清德總統再批國民黨擋國防預算、國安法案，要社會如何相信「鄭習會」沒有設前提與條件。（記者葉信菉／攝影）
質疑國民黨 賴清德總統再批國民黨擋國防預算、國安法案，要社會如何相信「鄭習會」沒有設前提與條件。（記者葉信菉／攝影）

賴清德總統近來火力全開，日前轟在野黨沒資格談憲政後，接著又批評國民黨主席鄭麗文，雙方並隔空交鋒。賴總統表示，國民黨擋國防預算、國安法案，要社會如何相信「鄭習會」沒有設前提條件？鄭麗文則反擊說，賴總統不要惡意帶風向，以小人之心度君子之腹，沒有任何前提、沒有任何條件，兩岸交流對談唯一政治基礎就是「九二共識、反對台獨」。

綠營近期廣傳，國民黨正積極促成「鄭習會」，中方提出三條件，包括不能通過民進黨政府提出的軍事預算，應阻止限制中配、兩岸人民往來的國安法制立法，以及樂見國民黨堅定以「中國統一」為目標發展等。雙方達成共識後，北京因此同意，鄭麗文與習近平的會面可望在春節前後登場。

賴總統日前接受三立新聞節目專訪中表示，雖然國民黨否認「鄭習會」的三前提要件，包括要擋國防特別預算、擋國安法案、國民黨要放棄反共等，但不妨觀察看看，如果在野黨沒有理由就去擋國防預算、擋國安法案，要社會如何相信？

鄭：赴中公開 沒密室交易

鄭麗文回應說，未來赴中訪問，所有行程都是公開透明，沒有任何密室交易，更不可能出賣中華民國利益，只希望能夠累積善意，化解兩岸現在兵凶戰危的氣氛。雖然裝睡的人叫不醒，但她還是很有耐心給賴總統不斷上課，畢竟讓賴總統聽懂對區域和平，乃至國家和平都至關重要。

鄭麗文表示，不論賴總統真心或假意，要邀請習近平吃晚餐或喝珍奶，真正關鍵的兩岸交流對談唯一政治基礎是「九二共識、反對台獨」；所以這不是秘密，也沒那麼艱澀難懂，甚至有馬英九8年執政的示範，其實賴總統不需要假裝不知道，賴總統願意承認九二共識、下架台獨黨綱，相信跟習近平見面，也是可以期待的。

鄭麗文說，盼賴總統不要惡意帶風向，難道接受美國軍購預算也是跟美方交換條件嗎？還是根本連對方交換條件的資格都沒有，只是一味的倒貼，希望換來賴總統能夠出訪過境紐約嗎？她認為國家對等尊嚴、人民福祉利益，是不能夠輕易拿出來當交換籌碼的，強調見習近平沒有任何前提、條件，只有九二共識、反對台獨。

賴：彈劾民選總統 自有公道

對於藍白近日提案彈劾賴總統，賴總統在專訪也提及，在野黨令人費解，公開讚賞俄羅斯總統普亭不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統，他認為社會自有公道。

賴總統說，在野黨對軍購案、總預算連審查都不願意，不符合民主精神。他希望在野黨了解，國家只有一個，不妨在民主程序選舉上競爭，讓人民決定，明年選舉就要來了，2028總統選舉也有人在討論了，如果認為民進黨沒道理，那可以訴諸民意，而不是用立法院多數，用議事程序杯葛、發起彈劾。

鄭：蔡做8年總統 沒被彈劾

鄭麗文反擊，前總統蔡英文也當了八年總統，為什麼蔡英文都沒有被彈劾，賴總統兩年都沒做滿就要被彈劾？賴總統應學會反省自己，一切問題癥結都來自於賴總統藐視憲法、民主政治運作。中華民國憲法不是賴總統玩具，更不是便利貼、遮羞布，會造成今天局面的始作俑者是賴總統、帶頭毀憲的還是賴總統，不需要再顧左右而言他，甩鍋沒有意義。

媒體追問雙方幕僚是否有對接？鄭麗文表示，副主席張榮恭、蕭旭岑負責兩岸事務的交流，到對岸訪問，跟國台辦主任公開的會談，大家都看到了。就是不斷堆砌善意，累積互信，在剛剛說的政治基礎上，希望能緩和兩岸兵凶戰危氛圍，起碼國共之間的交流跟對話，讓大家重新燃起對和平的信心，國民黨就是表達誠意。

不要帶風向 國民黨主席鄭麗文27日指鄭習會沒有任何前提與條件，籲賴總統不要惡意帶...
不要帶風向 國民黨主席鄭麗文27日指鄭習會沒有任何前提與條件，籲賴總統不要惡意帶風向。（記者邱德祥／攝影）

鄭麗文 彈劾 國民黨

上一則

他對女同事舔胸猥褻 留600萬提款卡求饒 一起出國旅遊贖罪仍被判刑

延伸閱讀

賴清德受訪：藍白令人費解 擁抱習近平卻要彈劾民選總統

賴清德受訪：藍白令人費解 擁抱習近平卻要彈劾民選總統
鄭麗文盼明年訪大陸 「習邀請才會去」

鄭麗文盼明年訪大陸 「習邀請才會去」
藍白合 新竹市長選舉國民黨禮讓高虹安

藍白合 新竹市長選舉國民黨禮讓高虹安
賴清德若赴立院彈劾說明要坐哪？ 韓國瑜旁早備「特別席」

賴清德若赴立院彈劾說明要坐哪？ 韓國瑜旁早備「特別席」

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25

超人氣

更多 >
告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂

告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
貴陽保時捷關店 總經理帶頭連夜搬空「跑路」

貴陽保時捷關店 總經理帶頭連夜搬空「跑路」