新聞眼／在野也想問 賴清德有何資格談憲政

記者 周佑政
賴清德總統。（本報資料照片）
賴清德總統。（本報資料照片）

賴清德總統25日重批在野不依法審查預算，有什麼資格談憲政，令人感覺是刻意選在行憲紀念日這一天展現「總統之怒」。然而，民進黨推動大罷免、行政院以非常規手段不副署立法院三讀修法、五名大法官就能進行違憲審查，其實才是憲政鬧劇。賴清德一邊指責在野的同時，也應反思造成朝野與憲政僵局的結構性因素，才有助於解決爭端。

賴清德在行憲紀念日拉高分貝對準在野黨，背後有三個原因。首先，賴清德認為，立委不依憲政規範如期審議總預算，恐影響國家建設；其次，賴清德一貫的理念是，政黨可以競爭，但不應用政治杯葛，阻礙人民需求，否則就失去談憲政的正當性；最後，國防特別預算攸關國家安全，在野立委可以嚴審，但不能刻意忽視不審。

事出必有因，賴政府執政一年多來，對於國會多數通過的修法，採取暫時處分、釋憲等憲政手段抵制，府院黨傾全力推動大罷免，造成朝野與社會裂痕加劇，即使大罷免、大失敗，民進黨卻想推動「更大的民主」。

朝野爭端未解之際，對於立法院通過的財政收支劃分法，府院不願少數尊重多數，政院竟採取不副署手段，不只創下憲政先例，更是憲政惡例。憲法法庭任憑五位大法官做出憲法訴訟法違憲宣判，就連其餘三位拒絕評議的大法官都直言，五人宣判無效；憲法法庭內部矛盾與問題都難以解決，竟然可以進行違憲審查，這樣的憲政秩序真的合乎民主真諦？賴清德質疑在野有什麼資格談憲政，但賴政府的所作所為，在野黨同樣也要問，民進黨有什麼資格談憲政？

賴清德 罷免 民進黨

