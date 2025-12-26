「台灣未來帳戶」為童存錢 藍白提特別條例拚本會期送審

國民黨主席鄭麗文（左）、民眾黨主席黃國昌（右）25日宣布推出「台灣未來帳戶」，表達為下一代打造更穩定的成長環境。（記者曾學仁／攝影）

藍白昨宣布推出「台灣未來帳戶」，擬由政府在0至12歲孩童帳戶存入5萬（台幣，下同），每年再提撥1萬，基金為投資追蹤台股 大盤標的；若家長未額外提撥，孩童18歲成年後最少可領回33.9萬元。兩黨力拚本會期提出特別條例草案於立院審議。

民眾黨 主席黃國昌 表示，回顧過去九年，政府的歲出預算每年不斷攀升，但出生人口卻一路下降，今年恐連11萬名新生兒都不到。民進黨政府曾說少子女化是國安危機，也要成立少子女化辦公室，花錢沒有少過，還以各種文宣包裝，但出生率不進反退。

根據兩黨初擬草案，適用對象為設籍台灣的0到12歲孩童，約226萬人，政府將為每位孩童先存入5萬，每年再存入1萬，同時鼓勵家長相對提撥；第一階段試辦13年，帳戶所有權人為孩童本人，總經費約3841億，將有370萬人受益。

草案明定，財源來自政府年度預算、累積歲計賸餘或舉債等；孩童成年後必須由本人提領，可用於高等教育、創業或技能投資與首次購屋自備款；基金初始規模為1130億，投資標的以台股大盤為主，不可限定特定產業、特定個股或使用槓桿。

黃國昌說，若以年均報酬率6%計算，家長完全不提撥，18歲時帳戶資產為33.9萬；若每年存5000元就有45.7萬；每年存1萬，就有56.1萬。草案將進入立法院審議討論，他鼓勵朝野與行政部門提對案。

國民黨主席鄭麗文說，由於股市成長難有確切數字，若年化報酬率以5%到10%計算，計入通貨膨脹，孩童成年後可動用金額大約50萬，至少可負擔大學四年學雜費。她呼籲執政黨，不要因為是在野黨提出的法案，就不副署、不執行。

藍白提出的全民型帳戶構想，衛福部試算，若以全國約237萬名12歲以下兒童計算，初期一次性投入即需逾1185億，若再加上未來逐年新增人口與長期提撥，整體經費恐超過4000億。衛福部指出，配合財劃法修法後，中央財政壓力大幅增加，相關財源安排與後續財政衝擊不可不慎。