我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

「台灣未來帳戶」為童存錢 藍白提特別條例拚本會期送審

台灣新聞組／台北26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席鄭麗文（左）、民眾黨主席黃國昌（右）25日宣布推出「台灣未來帳戶」，表達為下一代打造更穩定的成長環境。（記者曾學仁／攝影）
國民黨主席鄭麗文（左）、民眾黨主席黃國昌（右）25日宣布推出「台灣未來帳戶」，表達為下一代打造更穩定的成長環境。（記者曾學仁／攝影）

藍白昨宣布推出「台灣未來帳戶」，擬由政府在0至12歲孩童帳戶存入5萬（台幣，下同），每年再提撥1萬，基金為投資追蹤台股大盤標的；若家長未額外提撥，孩童18歲成年後最少可領回33.9萬元。兩黨力拚本會期提出特別條例草案於立院審議。

民眾黨主席黃國昌表示，回顧過去九年，政府的歲出預算每年不斷攀升，但出生人口卻一路下降，今年恐連11萬名新生兒都不到。民進黨政府曾說少子女化是國安危機，也要成立少子女化辦公室，花錢沒有少過，還以各種文宣包裝，但出生率不進反退。

根據兩黨初擬草案，適用對象為設籍台灣的0到12歲孩童，約226萬人，政府將為每位孩童先存入5萬，每年再存入1萬，同時鼓勵家長相對提撥；第一階段試辦13年，帳戶所有權人為孩童本人，總經費約3841億，將有370萬人受益。

草案明定，財源來自政府年度預算、累積歲計賸餘或舉債等；孩童成年後必須由本人提領，可用於高等教育、創業或技能投資與首次購屋自備款；基金初始規模為1130億，投資標的以台股大盤為主，不可限定特定產業、特定個股或使用槓桿。

黃國昌說，若以年均報酬率6%計算，家長完全不提撥，18歲時帳戶資產為33.9萬；若每年存5000元就有45.7萬；每年存1萬，就有56.1萬。草案將進入立法院審議討論，他鼓勵朝野與行政部門提對案。

國民黨主席鄭麗文說，由於股市成長難有確切數字，若年化報酬率以5%到10%計算，計入通貨膨脹，孩童成年後可動用金額大約50萬，至少可負擔大學四年學雜費。她呼籲執政黨，不要因為是在野黨提出的法案，就不副署、不執行。

藍白提出的全民型帳戶構想，衛福部試算，若以全國約237萬名12歲以下兒童計算，初期一次性投入即需逾1185億，若再加上未來逐年新增人口與長期提撥，整體經費恐超過4000億。衛福部指出，配合財劃法修法後，中央財政壓力大幅增加，相關財源安排與後續財政衝擊不可不慎。

黃國昌 台股 民眾黨

上一則

台積電「騰籠換鳥」防羅唯仁竊密 全面更換先進製程專案代號

下一則

才說舉報五月天經紀公司 朱孝天道歉了：情緒失控

延伸閱讀

賴清德批卡預算 在野嗆：情緒勒索無助解僵局

賴清德批卡預算 在野嗆：情緒勒索無助解僵局
藍高南屏選將 柯志恩、謝龍介、蘇清泉出線 王金平任最高顧問

藍高南屏選將 柯志恩、謝龍介、蘇清泉出線 王金平任最高顧問
黃國昌坐鎮、高虹安也來了 民眾黨提前盤點2026選舉戰略

黃國昌坐鎮、高虹安也來了 民眾黨提前盤點2026選舉戰略
鄭麗文新人事 張顯耀政壇3進3出 掌國民黨智庫

鄭麗文新人事 張顯耀政壇3進3出 掌國民黨智庫

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單