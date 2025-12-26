綠委版財劃法與政院版幾乎一致 藍委轟暗度陳倉

我的頻道

記者屈彥辰、李人岳／台北26日電
民進黨立委鍾佳濱（中）與張雅玲（左）、陳培瑜（右）等舉行記者會，力挺行政院不副署。（記者曾原信／攝影）
行政院版財劃法修正草案被在野黨於立法院暫緩列案，民進黨立委賴惠員和徐富癸接連提出個人版本財劃法修正草案，國民黨立院黨團質疑與政院版幾乎一致，擔心院版藉此暗度陳倉，因此擱置。國民黨立委李彥秀說，民進黨與其鑽漏洞，不如落實執行已三讀的財劃法；民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱反批，藍白對不同意見提案，連討論機會都沒收，徹底否定民主制度。

李彥秀說，財劃法25年沒有修正，早不符合需求，在野黨過去一再疾呼行政院提出財劃法修正版本，結果行政院長卓榮泰卻以「現在就是最好版本」跳針回絕，直到在野黨修法通過，政院才匆忙提出版本，卻不敢提供「縣市試算表」；卓揆違法違憲拒絕副署立院三讀的修法法案，讓政治僵局達到頂點。

李彥秀表示，賴惠員12月初提出的財劃法修法草案，以及徐富癸的修法版本，根本問題都是與政院版財劃法修正草案精神一致，民進黨與其想辦法鑽漏洞，還不如讓三讀通過的財劃法落實執行，並與地方溝通「事權分配」。

鍾佳濱表示，過去立法院不管誰多數誰少數，在程序委員會基本上不會擋法案，如今不同意見的提案連討論機會都沒有，是徹底否定了民主制度。

鍾佳濱指出，立法不是多數、少數和表決而已，重要的是討論的過程，不只是少數服從多數，更是保障少數有機會爭取變成多數，這就是民主的流動性原則；但藍白聯手沒收討論的機會，完全背離國民的民主素養，變成人多、拳頭大的就贏；民進黨仍會繼續努力推案，交由國民的意志做最後仲裁。

民進黨 國民黨 卓榮泰

