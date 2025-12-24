府院關說大法官？黃國昌告發涉不法 籲北檢「別吃案」

民眾黨主席黃國昌昨赴台北地檢署告發，痛斥民進黨的府院高層關說大法官。（記者林俊良／攝影）

有媒體報導府院曾指示黨政高層與大法官 蔡宗珍溝通大罷免攻防踢到鐵板。民眾黨主席黃國昌 昨至台北地檢署告發府院涉不法關說罪，他說，立法院已經三讀通過妨害司法公正罪，關說司法就是刑事犯罪行為、踐踏司法獨立，呼籲北檢不要吃案。

黃國昌說，更讓人憤怒、遺憾的是，媒體大刺刺寫出來，府院指示政黨高層關說蔡宗珍；關說司法不僅可恥、踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為，請總統府、行政院說清楚講明白，誰去教唆指使、要求哪一位黨政高層關說蔡。

黃國昌暗諷，總統府不回應難道是在行使緘默權？總統府發言人郭雅慧表示，賴清德 總統尊重司法獨立，也沒有所謂施壓，「這個沒有評論的價值」。

黃國昌說，北檢應立刻深入偵辦，馬上進行證據保全，最起碼傳喚蔡宗珍作證，「我相信以蔡大法官的風骨不會來作偽證」，也請蔡發揮作為法官維護司法獨立公正審判應有的責任義務，主動向北檢說清楚講明白「誰找妳關說？」黃國昌表示，憲法法院有五名「綠色司法獨夫」，完全不顧法律規範，在判決組織不合法的情況下，悍然作出無效判決，嚴重踐踏台灣民主憲政；不足法定人數的情況下，竟宣布自己不受法律任何拘束，「愛怎麼幹就怎麼幹」。

針對司法關說爭議，台灣高檢署主任檢察官陳宏達昨發文指出，若司法再拿不出自律與自清的能力，司法公信力就只會一再被政治拉扯反覆凌遲。府院不越線，司法不失格；少一分私下「溝通」，就多一分憲政的活路。

他說，止謗莫如自修，止亂莫如守界。不論傳聞細節真假，只要存在「私下接觸、試圖影響憲法審判走向」的疑慮，傷害就已經開始，因為憲法審判的生命不只在實體結論，更在獨立與中立的「外觀」。

陳宏達表示，憲法法庭應該啟動自律機制，可通知相關人說明、必要時先行調查，並得作成適當處置或移送。重點不是「處分」，而是讓制度說話，把「是否有不當接觸」從傳聞層次拉回可驗證的事實層次。