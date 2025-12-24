府院關說大法官？黃國昌告發涉不法 籲北檢「別吃案」

我的頻道

台灣新聞組／台北24日電
民眾黨主席黃國昌昨赴台北地檢署告發，痛斥民進黨的府院高層關說大法官。（記者林俊良／攝影）
民眾黨主席黃國昌昨赴台北地檢署告發，痛斥民進黨的府院高層關說大法官。（記者林俊良／攝影）

有媒體報導府院曾指示黨政高層與大法官蔡宗珍溝通大罷免攻防踢到鐵板。民眾黨主席黃國昌昨至台北地檢署告發府院涉不法關說罪，他說，立法院已經三讀通過妨害司法公正罪，關說司法就是刑事犯罪行為、踐踏司法獨立，呼籲北檢不要吃案。

黃國昌說，更讓人憤怒、遺憾的是，媒體大刺刺寫出來，府院指示政黨高層關說蔡宗珍；關說司法不僅可恥、踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為，請總統府、行政院說清楚講明白，誰去教唆指使、要求哪一位黨政高層關說蔡。

黃國昌暗諷，總統府不回應難道是在行使緘默權？總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統尊重司法獨立，也沒有所謂施壓，「這個沒有評論的價值」。

黃國昌說，北檢應立刻深入偵辦，馬上進行證據保全，最起碼傳喚蔡宗珍作證，「我相信以蔡大法官的風骨不會來作偽證」，也請蔡發揮作為法官維護司法獨立公正審判應有的責任義務，主動向北檢說清楚講明白「誰找妳關說？」黃國昌表示，憲法法院有五名「綠色司法獨夫」，完全不顧法律規範，在判決組織不合法的情況下，悍然作出無效判決，嚴重踐踏台灣民主憲政；不足法定人數的情況下，竟宣布自己不受法律任何拘束，「愛怎麼幹就怎麼幹」。

針對司法關說爭議，台灣高檢署主任檢察官陳宏達昨發文指出，若司法再拿不出自律與自清的能力，司法公信力就只會一再被政治拉扯反覆凌遲。府院不越線，司法不失格；少一分私下「溝通」，就多一分憲政的活路。

他說，止謗莫如自修，止亂莫如守界。不論傳聞細節真假，只要存在「私下接觸、試圖影響憲法審判走向」的疑慮，傷害就已經開始，因為憲法審判的生命不只在實體結論，更在獨立與中立的「外觀」。

陳宏達表示，憲法法庭應該啟動自律機制，可通知相關人說明、必要時先行調查，並得作成適當處置或移送。重點不是「處分」，而是讓制度說話，把「是否有不當接觸」從傳聞層次拉回可驗證的事實層次。

黃國昌 大法官 賴清德

