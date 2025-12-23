台民調近6成不同意民進黨清廉 5成5不同意有執政能力

我的頻道

記者黃婉婷／台北即時報導
台灣人眼中的民進黨。(圖／台灣民意基金會提供)
台灣人眼中的民進黨。(圖／台灣民意基金會提供)

台灣民意基金會最新民調指出，民進黨形象有四個強項、兩大罩門、兩個明顯待改進之處。其中包括反共立場堅定、主張台灣獨立、重視民主、自由與人權、重視經濟發展，兩大罩門是清廉與執政能力，而民進黨究竟代表誰的利益、是否值得人民信賴，都有很大的努力空間去改進、修正或釐清。

最新民調顯示，20歲以上台灣人，六成同意民進黨是主張台灣獨立的政黨，三成三不同意，同意的比不同意的多 27.3個百分點；六成二同意民進黨是反共立場堅定的政黨，三成二不同意。同意者比不同意者多30.3個百分點。

此外，五成六國人同意民進黨是重視民主、自由與人權的政黨，四成一不同意，同意者比不同意者多14.8個百分點，台灣民意金基金會董事長游盈隆說，台灣民主化30年後，還有高達四成一國人不以為然，這對一個以民主價值起家的本土政黨而言，是一個警訊，一個缺陷，也是一個遺憾。

針對清廉度，三成五國人同意民進黨是清廉的政黨，五成九不同意。不同意者比同意者多24.4個百分點。游盈隆說，這對強調「清廉」為其創黨核心價值的政黨而言，是極大諷刺，極大否定，極嚴重的警訊；值得注意的是，在八個政黨形象特質中，民進黨支持者唯獨在清廉一項，顯得不自信。

經濟發展方面，四成九國人同意民進黨是重視經濟發展的政黨，四成六不同意。同意者比不同意者多3.2個百分點；針對老百姓利益，四成三同意民進黨是代表一般老百姓利益的政黨，五成二不同意。不同意者比同意者多9.3個百分點。

游盈隆說，過半過人不認為民進黨代表老百姓利益，對出身基層，由社會勞苦大眾力挺出來，如今貴為執政黨的民進黨而言，是十分尷尬，也難以接受的。

對於執政能力，四成國人同意民進黨是最有執政能力的政黨，五成五不同意。不同意者比同意者多15.5個百分點。至於人民信賴度，四成四同意民進黨是值得人民信賴的政黨，五成一不同意。不同意者比同意者多6.4個百分點。

游盈隆示警，多數國人不認為民進黨是最有執政能力的政黨、值得信賴，代表民進黨執政近10年，整體執政表現未能說服多數公民去肯定民進黨是最有執政能力的政黨，是壞消息。

游盈隆總結，在過半數台灣人眼中，民進黨有四個正向特質，包括是主張台灣獨立的政黨，反共立場堅定，重視民主、自由與人權，且重視經濟發展；但也有不值得人民信賴、不代表一般老百姓利益、不是最有執政能力、不是清廉的政黨等負面特質。

民調訪問期間是12月15日至17日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

