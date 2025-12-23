我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

傳府院找大法官溝通 黃國昌：司法關說應下台

記者林銘翰、李成蔭／台北23日電
民眾黨主席黃國昌23日上午持刑事告發狀，赴台北地檢署告發，痛斥民進黨的府院高層關說大法官。（記者林俊良／攝影）
民眾黨主席黃國昌23日上午持刑事告發狀，赴台北地檢署告發，痛斥民進黨的府院高層關說大法官。（記者林俊良／攝影）

憲法法庭宣告憲法訴訟法修法違憲，蔡宗珍等三位大法官直指判決無效，有媒體報導民進黨黨政高層先前與蔡宗珍溝通大罷免攻防踢到鐵板。民眾黨立法院黨團總召黃國昌22日表示，府院高層竟然進行司法關說，請所有參與者即刻辭職下台，檢方更應該究辦這種犯罪行為；他也在23日赴台北地檢署告發。

上報報導，大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美呼應在野黨見解，綠營內部怒火衝到最高點，其中公法背景出身的蔡宗珍被視為關鍵指標，傳出今年大罷免攻防期間，蔡宗珍等三人就是同一陣線，府院透過與其有深交的黨政高層溝通也踢到「鐵板」。

黃國昌稍早在臉書發文指出，為了幫五名綠色大法官做出的無效判決洗地，這幾天在媒體的匿名放話滿天飛，民進黨和賴清德總統全面性掌控媒體，正是其墮落並邁向獨裁的關鍵之一，然而在上報的這一篇報導，問題恐怕不是只有濫用媒體放話而已。

黃國昌說，如此赤裸裸地關說司法，竟然大剌剌地「被」寫出，真是令人不可思議，麻煩總統府與行政院公開說明，該名與蔡宗珍有深交的黨政高層是誰，還有又是誰教唆這位高層前往溝通，府院竟然進行司法關說，不僅徹底踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為。

黃國昌強調，所有參與者應該立即負起政治責任辭職下台，檢方更應立即究辦此等無恥關說司法的犯罪行為。

國民黨立委賴士葆表示，大家最忌諱司法關說，政治人物在就職時都會宣誓，蔡宗珍也是前總統蔡英文提名的大法官，只是比較有良知，就不被綠營放過，根本如同法西斯，非常不可取。

賴士葆也批評，憲訴法五人判決先例一開，未來要怎麼教小孩？「憲法法庭判決好歹要讓不同意見的大法官進來，不能剔除就說表決贏了」。

而三名不同意見的大法官也遭綠營側翼攻擊。台大國發所教授劉靜怡也在臉書貼文指出，又用老舊手法，開始抹黑、攻擊不同意見者。「不覺得這樣的招數太超過也太自曝其短了嗎？」劉靜怡說，她與蔡宗珍認識幾十年來彼此間也常有不同見解，更提起蔡宗珍去年主筆國會改革案判決時，「各位可是高度吹捧、讚譽有加吧？」

大法官 黃國昌 罷免

上一則

新聞評論／綠不再將人事「整碗捧走」 能成朝野和解試金石？

下一則

黑白集／賴清德躲國情報告一年半 這次還躲嗎？

延伸閱讀

黃國昌再批5大法官：為協助賴清德總統稱帝丟光台灣臉

黃國昌再批5大法官：為協助賴清德總統稱帝丟光台灣臉
政院不副署 鄭麗文、黃國昌商議反制手段

政院不副署 鄭麗文、黃國昌商議反制手段
賴清德邀國政茶敘 黃國昌：賴想當皇帝又不想揹責任

賴清德邀國政茶敘 黃國昌：賴想當皇帝又不想揹責任
黃國昌訪日只能和高市桌子合照 綠酸「民眾黨傳統」

黃國昌訪日只能和高市桌子合照 綠酸「民眾黨傳統」

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者