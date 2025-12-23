我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

新聞評論／綠不再將人事「整碗捧走」 能成朝野和解試金石？

記者 黃婉婷、林河名
政院公布中選會委員名單，納入藍白推薦人選，外界解讀是賴清德總統遞出橄欖枝。（本報資料照片）
政院公布中選會委員名單，納入藍白推薦人選，外界解讀是賴清德總統遞出橄欖枝。（本報資料照片）

在行政院長卓榮泰不副署再修版財劃法、「憲訴法五人判決」出爐後，朝野對立持續升溫。在僵局未解之際，行政院昨公布中選會委員提名名單，由於提名人選橫跨朝野背景、含納各黨推薦，民進黨立委也解讀賴總統「遞出橄欖枝」，似乎讓朝野和解看到一絲曙光。

從蔡英文時期的完全執政，到賴政府的「不認少數」，民進黨政府提出的人事名單，常被批判「綠友友」；相形之下，昨天的中選會委員名單，至少有兼顧政黨比例，甚至被提名主委的游盈隆，更是民進黨的「諍友」，不乏對民進黨執政的提點批評。

也因此，名單公布後，在野除喊出「嚴審」，暫未強烈抨擊；如果後續的人事審查順利，讓中選會人事不再卡關，這或許能成為賴政府記取前車之鑑、調整人事策略的試金石。

回顧賴政府上任以來，面對朝小野大的國會結構，總統先後提出兩次大法官名單，以及國家通訊傳播委員會（NCC）委員名單，都被立法院在野黨團以人數優勢全數封殺，公平會委員、考試委員人事同意權也未能全數通關；綠營一逕抨擊藍白蓄意杯葛、癱瘓憲法法庭，卻刻意不提自身提名背後的諸多算計。

從憲法法庭、NCC到中選會的人事延宕及機關停擺，都反映出民進黨在人事布局只想「整碗捧去」，未能、也不願正視立法院的權力結構與政治現實；這同時也映照出賴總統仍幻想著完全執政、對國會予取予求的美好時光，寧可「堅持用自己人」，也不願提出多數民意可接受的人選，一旦人事案遭封殺，即倒果為因怪罪在野黨杯葛。

罷免挫敗後，賴政府一度希望與在野修好；但NCC人事案受挫後，卓揆卻又揚言拋棄「重新思考」合作模式。執政不是兒戲，更非情緒勒索，也不是象徵性遞出「橄欖枝」就能交代過去。更何況，朝野正因不副署、憲法判決等事件，對於憲法運作出現重大歧見，更需要互相保持理性冷靜，共度憲政危機。

這份遲來的名單，兼顧朝野推薦人選，似乎也讓朝野合作出現契機。雖然「早知如此，何必當初」，但賴政府至少可從中選會人事開始，學習怎樣尊重在野黨。

民進黨 罷免

上一則

2026決戰百里侯／藍營台南整軍完成 陳以信退選 力挺謝龍介

下一則

傳府院找大法官溝通 黃國昌：司法關說應下台

延伸閱讀

中選會委員納藍白推薦人 游盈隆擬任主委

中選會委員納藍白推薦人 游盈隆擬任主委
五人大法官不能自減門檻…把撕裂台憲政秩序縫回來

五人大法官不能自減門檻…把撕裂台憲政秩序縫回來
解台憲政危機 朝野協商補足大法官

解台憲政危機 朝野協商補足大法官
新聞評論／憲法法庭連班會都不如 5大法官真可恥

新聞評論／憲法法庭連班會都不如 5大法官真可恥

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者