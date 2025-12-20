我的頻道

冷眼集／行政+司法輾壓立法權 賴政府成憲政巨獸

記者 周佑政
在野黨立委宣布提案彈劾賴清德總統（圖），喜歡「直球對決」的賴總統應思考解決之道。（記者許正宏／攝影）
在野黨立委宣布提案彈劾賴清德總統（圖），喜歡「直球對決」的賴總統應思考解決之道。（記者許正宏／攝影）

繼行政院創下不副署的憲政先例後，憲法法庭昨又在違憲基礎上，做出憲訴法的違憲判決。賴政府全面收攏「憲法武器」、輾壓國會多數民意，讓民主制衡成為空談，除了在憲政史上創下爭議紀錄，更形同全面向在野宣戰；朝野火車對撞，政局紛擾永無寧日，已是台灣當前的寫照。

立法院去年底三讀通過選罷法、憲訴法以及財劃法修正案，當時賴清德總統表示「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。如今檢視賴政府的實質作為，原來賴總統口中所謂「更大的民主」，是透過行政院不副署、總統沒公布法律的手段，乃至只有以五名大法官就能作出違憲判決等種種「憲政先例」來杯葛國會。

府院捨棄朝野政治對話，改以充滿爭議的「憲政險招」，企圖壓制在野黨，不只讓當前的政治風暴擴大；執政黨恣意自我擴張、解釋憲政規範，讓監督、制衡的民主精神受到衝擊，更是民主國家中，不容輕忽的憲政危機。

在昨天充滿爭議的憲訴法違憲判決出爐後，可以預見，接下來財劃法、選罷法、停砍公教年金等立法院三讀法案，都有可能被大法官「五人小組」宣告違憲；若真如此，賴政府不啻成了集行政、司法大權於一身、碾壓立法權的憲政巨獸。

今年初，賴總統召集五院國政會商時，立法院長韓國瑜曾呼籲停止大罷免，賴總統當時以「菩薩畏因，眾生畏果」回應。藍白國會多數通過的法案，如果民眾認為不恰當，民意將反映在明年的選舉上。但賴總統作為國家元首，同樣該思考造成當前朝野政治惡鬥的「原因」為何，政局持續動盪，民眾不滿，民進黨作為執政黨，恐須概括承受「後果」。

在野黨如今也宣布將對行政院長及總統提出彈劾案，彈劾門檻高，在野黨此舉政治意義大於實質效果。但根據立法院職權行使法，經半數以上立委提議彈劾總統，得邀被彈劾人列席說明。

政治問題與紛擾，需要有智慧的政治解決。向來喜歡「直球對決」的賴總統應思考親赴國會，說明當前的憲政與政治爭議，也藉此與在野黨溝通互動，尋求解決問題之道。

彈劾 大法官 賴清德

