蕭旭岑：吳豊山恐被請辭 賴告訴全世界「對抗到底」

立法院前院長蘇嘉全有望擔任海基會董事長。圖為他日前回到立法院參加一場新書發表會時致詞。（記者葉信菉／攝影）

海基會董事長吳豊山請辭。國民黨副主席蕭旭岑認為，看來吳豊山是被要求辭職，表示他的溫和路線不被賴清德 總統接受，這無疑是兩岸關係一大警訊。陸委會前主委夏立言 表示，海基會的對話基礎是由政府設定，如果不想要發揮功能，無論換誰上任，不會有太大的差別。

吳豊山提到，曾透過盼與對岸釐清「九二共識」的爭議，但另一管道傳話，說如果不要「九二共識」，應請台方提出新共識。針對對岸此項建議，「我曾多方努力，但不得要領」。

蕭旭岑表示，這是非常關鍵的訊息，海基會董事長不是說換就換的，吳豊山已經很含蓄暗示，若不接受九二共識，建議可朝談新的方向努力談，但被賴總統拒絕，所以他「被辭職」，代表賴總統要透過換吳豊山，告訴全世界「他不要談，要對抗到底」。

夏立言說，海基會從2016年至今就沒發揮任何功能，如果是賴總統約談，表示他心中已有適當人選。不過，海基會本來只是民間協助政府的白手套，要想發揮什麼功能，完全取決於陸委會，因此，這與人選本身關係應該不大。

海基會董事長吳豊山昨天宣布辭職，國民黨立法院黨團書記長羅智強分析，吳豊山一開始喊恢復交流到現在不如歸去，顯示賴政府兩岸策略失敗，換多少任董事長、主委都沒用。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷則指出，顯見兩岸關係仍然處於停滯狀態，也導致海基會不容易發揮功能。

海基會董事長吳豊山昨宣布請辭，據了解，賴清德總統上周五主動約見吳豊山，告知其海基會人事將有新的布局，可能人選將是立法院前院長蘇嘉全，並請教吳豊山意見，也感謝吳任內對兩岸交流的努力。蘇嘉全過去較無涉獵兩岸事務，但政府高層表示，蘇嘉全擔任過國會議長，有豐富的產官學界人脈，也熟稔台商事務，是合適的人選。

據了解，當初賴總統請吳豊山擔任海基會董事長，目的是希望路線相對溫和的吳豊山，能進一步促進兩岸交流與互動。熟悉兩岸事務的政府高層表示，中國國家主席習近平將「九二共識」定義為一中原則，等同是消滅中華民國 的方案；若我方接受九二共識，就沒有中華民國生存的空間，破壞兩岸和平現狀的元凶是中國；吳豊山任內，很努力想突破兩岸僵局，但因為中國設下對話政治前提，導致雙方難以融冰。

蘇嘉全過去沒有處理兩岸相關事務的經歷，這樣的人事布局成效恐讓外界打上問號。政府高層說，過去包括張小月、鄭文燦等海基會董事長也都不是專研兩岸事務出身，但他們也都為兩岸交流互動做出很大貢獻。

黨內人士表示，這是蘇嘉全在民進黨執政時期第二度問鼎海基會董事長，若順利出任，泛英系的蘇嘉全如何與賴系色彩鮮明的秘書長羅文嘉相處，動見觀瞻。因為在羅文嘉接任海基會副董事長兼秘書長後，幾位海基會內的英系人馬相繼去職，甚至有人是「因案走人」，牽扯出英系與賴系間的角力，如今若蘇嘉全要接掌海基會，能掌握多少主導權是觀察指標。