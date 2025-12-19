我的頻道

紐約州交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴

觀察站／彈劾賴卓 藍白凝聚「討厭賴政府」對抗能量

記者 唐筱恬、林政忠
行政院長卓榮泰（左）宣布不副署財劃法，賴清德總統（右）表態力挺。（本報資料照片）
行政院長卓榮泰（左）宣布不副署財劃法，賴清德總統（右）表態力挺。（本報資料照片）

賴清德總統和行政院長卓榮泰以不副署財劃法方式，升高朝野對抗層次，藍白開始出招反擊，昨日先是將卓榮泰移請監察院彈劾，今日將開記者會宣布彈劾賴總統。

不過，藍白這兩招過關機率極低，用意僅在警告賴政府不可跨越憲政紅線，並趁勢凝聚上街頭能量，拉高「討厭賴政府」仇恨值。

大罷免大失敗後，近日賴總統和卓榮泰兩人又開始加碼政治對立，掀起一場「不副署風暴」。卓榮泰還創立「不副署三原則」，未來立法院多數表決通過的法案，還必須經過行政院審核才能執行，行政權已大到凌駕立法權，讓在野不只忍無可忍，毫不反擊恐怕也難向廣大社會交代。

國民黨與民眾黨原本單兵作戰，民眾黨率先喊出不排除上街抗議，國民黨則還在觀測風向、凝聚內部共識中，方案一直有開國際記者會、彈劾案、走上街頭抗議等選項。藍白在「鄭黃會」商議後步調一致，確定加大反擊力道，以凸顯執政黨專制和獨裁的一面。

彈劾閣揆的關鍵在監察院態度。監察院負責糾舉、彈劾、審計等任務，被視為「現代御史大夫」，理論上應當制衡、糾正行政部門濫權失職行為。

監察院過去處理高度爭議的政治案件，多以拖延、部分否決或妥協收場，凸顯其制度定位與政治現實的矛盾。監察院是否敢「打老虎」，不只是法律程序問題，更是一場對其獨立性與政治勇氣的實測。

監察院長陳菊長期因病請假，現在監委結構大多是綠營人馬，彈劾行政院長至少需要兩名監委提案，再由九名以上監委審查通過，最後才能送懲戒法院裁決，套句周星馳電影名言，「球員、裁判、球證都是自己人」，彈劾卓榮泰的結果不言可喻。

其實這可能都只是政治相罵本，立法院將卓榮泰移送監察院後，由於現任監委為民進黨政府所提名，自然不會受理或調查卓榮泰；而在野立委提案彈劾賴總統，但通過彈劾必須達到立委席次三分之二的門檻，彈劾案幾乎篤定失敗，但在野黨明知不可為而為之，用意在警告、挫賴總統銳氣，以累積在野黨對抗能量。

大罷免讓賴政府灰頭土臉，卻還是認清不了雙少數的政治現實，又重回朝野對抗戰場上，並挑戰民主社會下服從多數、維護法治的界線，等於自己給了在野黨一個提案彈劾的好理由。

賴政府再不見好就收、回歸憲政常軌，恐怕下場也是大失敗。

