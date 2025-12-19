政院拍板修國安法「軍人不盡責降敵」最重判10年

我的頻道

記者黃婉婷／台北19日電
行政院會今天通過4項國安修法，其中「陸海空軍刑法」修正草案，針對「不盡其應盡之責而降敵者」，最重可判10年，即使是陰謀及預備犯，可處5年以下有期徒刑；現役軍人若以言語、舉動、文字等方式對敵人效忠，可重判7年。

賴清德總統今年上半年主持國安高層會議，會後提及台灣當前所面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，籲請國人團結抵抗分化。近期國防部、退輔會及法務部等相關部會完成盤整，行政院今天院會將討論「國家安全法」部分條文修正草案、「陸海空軍刑法」第24條修正草案、「陸海空軍軍官士官服役條例」第24條、第25條、第41條修正草案、「國軍退除役官兵輔導條例」第32條修正草案等4項修法草案。

其中，「陸海空軍刑法」修法包括提高「不盡其應盡之責而降敵者」的法定刑，由現行1年以上7年以下有期徒刑，修正為3年以上10年以下有期徒刑，另增訂陰謀犯及預備犯的處罰，處6月以上5年以下有期徒刑。

草案增「對敵人為效忠表示」處罰，以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法或其他方式對敵人效忠，可處1年以上7年以下徒刑。

政院人士指出，國安17項因應策略的相關法令、行政措施與計畫，行政院都在持續盤整中，未來會依照盤整進度陸續向社會報告及說明，以杜絕境外敵對勢力無孔不入的滲透。

賴清德 國防部

