京華城案交鋒 柯文哲批北檢行政優勢 質疑背後有人指揮

台北地方法院審理京華城容積率案，民眾黨前主席柯文哲16日出庭，質疑台北地檢署後面是否有人指揮。（記者邱德祥／攝影）

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲 涉京華城容積弊案，昨就柯行收賄事實及法律檢辯交鋒；柯說，律師告訴他會被查辦是因檢方有行政優勢，他質疑「台北地檢署後面是否有人在指揮？」今將續行辯論程序，由柯的辯護團隊為柯無罪答辯。

檢察官昨則引用柯文哲說過的話作辯論駐腳，指柯曾說「用刀叉在吃人肉」都是很高雅的，批柯尤其不能收威京集團主席沈慶京的錢。

柯文哲昨庭畢表示，檢察官花兩天時間講一個看似完整的故事，其實是利用搜索，扣押手機、電腦從裡面找資料、編故事，兩天講完也不能證明什麼。柯原爭取「最後陳述」在法庭公播，審判長建議將「最後陳述」納入辯論，柯昨辯論說，他有市長、黨主席、台大 名醫身分，曾問律師為何案子變這樣？律師回「是行政優勢」。

柯表示，2023年監察院對京華城糾正案2814頁，監委自動申請調查題目早已設定好，2024年1月24日監院糾正台北市政府前，民進黨在總統大選投票 前1月8日已開記者會，將糾正文作「政治使用」指控他圖利。

他指出，京華城案所有公務員稱有按行政流程走，但檢察官刻意忽略對他有利證詞，西方正義女神蒙住眼的意思是不要有立場，檢察官有立場只會看到檢察官想要的。

柯說，京華城案送研議他知道，但沒參與過程，審議案有獨立的都委會，他沒下指導棋，檢方硬說他有手寫「便利貼」所以有介入，其實便利貼只是一種叮嚀；都市計畫就交給局處，他討厭公文旅行，有便利貼寫「快，就好」就被惡意解讀。

他說，鼎越開發前董事長朱亞虎、威京集團法務陳俊源怕被關才認罪，他沒辦法控制都委會，凡涉及公共利益案子都要求都委會審議時以網路直播，檢察官指控陳情案的處理，他違反經驗法則，案子搞這麼大，「台北地檢署後面是否有人在指揮？」

柯表示，檢察官指控他向威京集團主席沈慶京收賄台幣1500萬元，只稱「某時地」收賄，與事實兜不起來，檢察官不是名嘴，不能成為政治工具，因京華城案司法公信力已重創。

柯說，當權者不要把手伸進司法，「司法做為政治工具真的太好用」；大罷免大失敗，檢察官是重要因素，他本來預計罷掉6、7席，但他被關，至少有5%的人因他去投票。

檢察官則指出，搜索當天在廉政署即問柯文哲，硬碟內「小沈1500」由誰製作，柯稱沒辦法回答，還說「不能說捐給我，因為錢不是匯給我的」，陳述不實。

檢方表示，因查辦貪汙案才從檔案夾內「財務」欄找證據，檔案製作日期是2022年12月27日，當時柯已卸任市長回台大醫院工作，原檔案在隔年2月23日備份於硬碟中，加上檔案內有雙城論壇致詞稿、人事檢討、為書寫序等，因此100%確認檔案由柯製作。

檢方最後舉柯說過的話，「現在的政商關係非常高雅，我給你一個方便，那你在選舉的時候如何回饋，那也不是直接進你的帳戶，所以現在的政商關係，有時候開玩笑就說，用刀叉在吃人肉，都是很高雅的」，批柯尤其不能收沈的錢。