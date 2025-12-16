我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

新聞眼／賴不為勝敗負責 頻找「馬維拉」、「韓維拉」救援

聯合新聞網「重磅快評」
馬英九在臉書貼哏圖反酸「我還要救援幾次？」（圖／取自馬英九臉書）
馬英九在臉書貼哏圖反酸「我還要救援幾次？」（圖／取自馬英九臉書）

從年金改革到國防軍購，賴清德總統近來每逢爭議常搬出前總統馬英九，被戲稱「馬維拉又來了」；馬英九15日忍不住貼哏圖反酸，「我還要救援幾次？」賴政府最新救援投手改為鎖定立法院長韓國瑜，賴總統的國政茶敘或行政院長卓榮泰的財劃法僵局，府院都喊話韓國瑜出手。民進黨先發烽火連天，才會不斷求助「馬維拉」和「韓維拉」。

福麥裝修公司得標國防部5.9億元炸藥案引發爭議，有國安人士指出，馬政府時期也曾向「馬桶廠商」採購裝甲；結果真相是，和成公司真的有研發軍工抗彈陶瓷材料，連雲豹甲車的裝甲材料都是該公司供應。此外，前總統蔡英文和賴清德近日談及年改議題都特別懷念「馬總統」，蔡指年金改革「是馬英九總統交接時特別交代我們要完成的工作」、賴清德則稱「馬英九曾說年金制度是即將掉落斷崖的火車，強調他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統」，問題是馬政府的年改本意不是要製造社會對立。

蔡英文或賴清德對馬英九念念不忘，讓人會誤以為現在還是馬政府當家。馬英九罕見在臉書貼哏圖，自嘲反酸「我不要再當救援投手了」，哏圖背景是棒球第九局滿壘、二人出局，一旁穿著「CT」棒球衣的賴清德則伸手怒喊：「就你上就上，還敢給我含扣」。AI圖更諷刺標註：「綠色執政品質保證」、「百工百業標軍火，萬水千山種光電」。

馬英九的哏圖獲得上萬人按讚、上千則留言，有網友打趣留言，「馬總統連任至今已經18年了」、「馬英九在18局延長賽中再度進入牛棚開始練投熱身」、「依照賴清德的調度，在政治牛棚永遠都有馬英九選手備用，就可高枕無憂了」。

眼看馬英九不奉陪，賴政府最近寄希望於韓國瑜，賴總統今年1月就曾邀韓國瑜到總統府「喝咖啡」，賴政府聲稱朝野和解，但民進黨仍持續發動大罷免、覆議案，朝野衝突一觸即發，韓國瑜裡外不是人，藍營形容總統府是不懷好意的「鴻門茶」，連民進黨前立委沈富雄都直言「韓國瑜上當了」。

賴總統15日再度邀約國政茶敘，有過一次經驗的韓國瑜早早就婉拒，問題不在於喝茶或喝咖啡，而是賴、卓已拍板啟動朝野火車對撞，不論覆議案八戰八敗、行政立法僵局，卓揆韌性十足不下台，因為府院早已設好政治圈套，綠委王定宇喊話藍白提出不信任案，只要倒閣通過，賴總統就可以順勢解散國會。

賴政府選擇性遵守憲法，對民進黨不利就違憲、對自己有利就合憲，把閣揆當誘餌，就等在野黨掉進陷阱，反正犧牲一個卓榮泰，還有無數個閣揆備胎，只求能破壞國會藍白多數結構，這才是賴總統心目中「更大的民主」。民進黨昭告世人，不論救援派出馬維拉或韓維拉，永遠不必為勝敗負責的人，始終只有總教練賴清德。

馬英九 賴清德 韓國瑜

上一則

藍營協調2026台中市長人選 以不初選為原則

下一則

京華城案言詞辯論／檢控圖利、收賄 柯文哲嗆「用臆測編故事」

延伸閱讀

卓榮泰：韓國瑜無視憲法拒絕賴清德國政會商邀請

卓榮泰：韓國瑜無視憲法拒絕賴清德國政會商邀請
新聞眼／賴清德總統歷史評價：把副署權當武器？

新聞眼／賴清德總統歷史評價：把副署權當武器？
賴清德邀韓國瑜茶敘遭拒 2人相隔20分鐘擦身而過

賴清德邀韓國瑜茶敘遭拒 2人相隔20分鐘擦身而過
羅智強：賴清德將成「台灣尹錫悅」

羅智強：賴清德將成「台灣尹錫悅」

熱門新聞

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
空軍一架F-16戰機8日執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急呼叫才甦醒脫險。圖為同型戰機。（國防部提供）

台飛行員大G昏迷...F-16急墜 僚機多次呼叫才救回

2025-12-09 22:30
身兼民進黨主席的賴清德總統。(圖／民進黨提供)

入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

2025-12-11 03:30

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條