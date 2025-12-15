我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

誰在碰瓷？僅距200米 美中衛星驚險擦肩而過

新竹市長高虹安涉詐領助理費 二審改判6月得易罰金

記者王宏舜／台北即時報導
新竹市長高虹安被控在立委任內利用職務詐取財物。(本報資料照片)
新竹市長高虹安被控在立委任內利用職務詐取財物。(本報資料照片)

台灣新竹市長高虹安遭控任職立法委員期間，以國會辦公室零用金虛報酬金、加班費，一審法院認定高女犯2罪，不法所得為11萬6514元(台幣，下同)，依較重的「利用職務機會詐取財物罪」判高女7年4月徒刑，褫奪公權4年，目前停職中。案經上訴，台灣高等法院今改依使公務人員登載不實罪，判6月得易科罰金。

本案同案被告包括前法務主任陳昱愷、高虹安前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟、前主任陳奐宇、前公關主任「水母」王郁文。

檢調2022年12月15日分8路搜索、約談，並根據黃惠玟所提出的電子帳本偵辦，檢察官指高虹安低薪高報、製作助理酬金、加班費的差額，以施用詐術方式領取公款，2023年8月14日起訴5人。

北院審理認為，高虹安2020年2月到11月上任不分區立委後，以每月6萬2千元、7萬、4萬6千元分別聘用黃惠玟、陳奐宇、王郁文，但都浮報酬金及加班費，讓不知情的立法院承辦人員將不實事項登載於職務上所掌管的公文書。黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷從偵查到審判期間都認罪，不過，王郁文和高虹安否認，高女的律師團以「大水庫」理論為防禦，欲證明高的公務支出大於起訴認定的犯罪所得。

北院認為高虹安當時位居立法委員要職，應廉潔自持、遵法自律，卻為增加可運用的零用金，罔顧立法院編列預算支給公費助理補助費用的目的，非法利用職務機會詐取助理補助費，敗壞官箴，審酌她沒有前科、涉案情節為共犯中最重等情況，判她7年4月徒刑、褫奪公權4年。

案件上訴高院期間，高院認為立法院組織法第32條第1項規定有違反明確性原則疑慮、牴觸憲法第18條規定，停審並聲請釋憲。但憲法法庭第二審查庭指相關規定明文賦予立委有依法聘用公費助理權限，且明定立法院應編列相關預算支應，並無授權立法院或其他行政機關以命令為補充的規定，沒有牴觸授權明確性問題，裁定不受理。

高院9月30日辯論終結，高虹安認為申請加班費應該是行之有年的作法，在限額內申領助理費用、與助理合意成立辦公室零用金，並非她的「小金庫」，一分一毫都沒進她口袋。黃惠玟則說「所有的帳目高虹安都會看，哪些人用多少錢，都是一筆一筆記下來，事件發生後她壓力很大，甚至有人威脅她，她很幸運還活著」、「高虹安欠我們4人真心的道歉」，轟高女把責任都推到她和陳奐宇身上。

除了本案外，高虹安博士論文遭旅美教授陳時奮質疑抄襲，高女告陳誹謗不成，陳自訴高誣告，高院7月31日判她6月徒刑，案件現上訴最高法院中。

高院

上一則

財劃法不副署 藍批「賴比尹錫悅還獨裁」 卓榮泰：國會不滿可倒閣

下一則

藍再爆 茶葉公司得標軍方資安標案

延伸閱讀

無懼倒閣 藍白須破釜沉舟

無懼倒閣 藍白須破釜沉舟
卓榮泰：韓國瑜無視憲法拒絕賴清德國政會商邀請

卓榮泰：韓國瑜無視憲法拒絕賴清德國政會商邀請
卓榮泰稱再修版財劃法有三大違憲 政院只剩下不副署這條路

卓榮泰稱再修版財劃法有三大違憲 政院只剩下不副署這條路
新聞眼／賴清德總統歷史評價：把副署權當武器？

新聞眼／賴清德總統歷史評價：把副署權當武器？

熱門新聞

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
空軍一架F-16戰機8日執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急呼叫才甦醒脫險。圖為同型戰機。（國防部提供）

台飛行員大G昏迷...F-16急墜 僚機多次呼叫才救回

2025-12-09 22:30
身兼民進黨主席的賴清德總統。(圖／民進黨提供)

入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

2025-12-11 03:30

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條