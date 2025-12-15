我的頻道

快訊

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

新聞眼／行政院長打臉總統 紊亂憲政運作

記者 林河名、黃婉婷
府院拍板不副署財劃法修正案，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌14日同聲譴責，賴清德總統（左）與行政院長卓榮泰（右）不遵守憲法和法律，台灣面臨重大的憲政危機。(本報資料照片)
朝野再戰財劃法，府院擬透過「不公布、不副署」因應已三讀的藍白再修正版。只是，府院抬出總統公布法律須經行政院副署的憲法條文，用以支撐「不副署」的合憲性，這個如意算盤卻是「竹篙湊菜刀」，反而紊亂憲政運作。

立法院否決行政院的覆議案後，依法今天是總統公布財劃法的最後期限。據指出，府院今天將宣布「不公布、不副署」相關決策，背後除了許多民進黨立委及法律學者倡議之外，綠營考量財劃法修正攸關民生，在野修法卻衝擊國家財政、無視行政院預算權，才選擇「反制再升級」。

但據了解，府院採取「不公布、不副署」，綠營內部一度意見分歧，包括財劃法議題艱澀，不見得適合出招，行政院也憂「不副署」引發更大的政治效應。不過，當藍白再修正的財劃法覆議案遭封殺後，行政院長卓榮泰對外撂話「不執行」，即有綠營立委及親綠學界、法界人士頻頻表態，認應透過「副署權」按下暫停鍵，也迫使賴清德總統舉行便當會收攏綠營立委意見。

行政立法僵局再升級，綠營內部論述是，目前憲政體制有兩個機制能解決，亦即由憲法法庭裁判，或在野對行政院投下不信任票，但相關機制均被在野癱瘓，當國會亂象到了極致，自然要有新做法為爭議踩煞車。

然而，府院「不公布、不副署」，形同讓朝野火車對撞，日後也恐更無彼此妥協的迴旋空間。

府院自以為行政院「不副署」有理，其實是邏輯矛盾，違反憲法設計的誤用。憲法第卅七條「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署」，原始目的在於制衡總統權力；總統欲公布，行政院不副署，其實是「行政院與總統意見不一」的權力制衡設計。

府院卻解釋成，對於國會通過的法律案不想埋單，既然覆議遭駁，還有不副署一招。但其荒謬就在於，行政院自以為是「打在野的臉」，在憲政運作上卻變成「打總統的臉」，豈不滑天下之大稽。

事實上，依憲法及增修條文，行政院對於立院決議之反制，僅有覆議一途，一旦覆議遭否決，行政院「應即接受」，是否聲請釋憲是另一回事，但絕無走偏門以「不副署」再反制之憲政法理；否則，如此的憲法設計，豈不是自陷矛盾輪迴，憲政實務運作將無寧日？

真正的核心問題，還是在於「雙少數」總統不願承認政治現實，且不願與在野合作，卻選擇一再對抗與衝撞；大罷免已經大失敗，賴政府如今又想撞出憲政運作危機，繼續蠻幹下去？

賴清德 罷免 民進黨

