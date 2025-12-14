財劃法不副署不公布 藍不惜上街頭 鄭麗文：總統帶頭毀憲

府院拍板不副署財劃法修正案，國民黨主席鄭麗文（左）和民眾黨主席黃國昌14日同聲譴責，賴清德總統與行政院長卓榮泰不遵守憲法和法律，台灣面臨重大的憲政危機。(記者劉星君／攝影)

藍白聯手「再修正版」財劃法三讀後，行政院長卓榮泰提覆議遭立法院否決，依法總統最遲應在15日公布法律，府院連日密集開會因應對策，據了解，經綠營內部討論，府院擬朝「政院不副署、法律不公布」方式處理，並在15日對外說明最終決策；此外，民進黨 多次宣示年改不走回頭路，針對上周三讀的停砍公教年金法案，也不排除比照辦理。國民黨 團幹部昨表示，若民進黨政府執意違法硬幹，上街頭將是必然選項。

本報系聯合報報導，賴總統昨在台南參加丹娜絲風災感恩會時說，放眼未來，面對極端氣候挑戰，防災、救災、復原，都是整個台灣共同的責任；然而目前距離年度結算不到20天，明年度中央政府總預算案，立法院卻遲遲尚未審議，將影響政府政策的執行。

賴總統並指出，財劃法的兩次修法更大幅削弱中央政府財政，倘依照新修的財劃法編列預算，將導致中央政府明年必須舉債5000多億元(台幣，下同)，未來每一年也勢必持續舉債；如果中央政府沒有足夠的資源，失去災害應變能力，將由地方政府單獨承擔災害應變工作，不僅救災效率大幅降低，也勢必會讓民眾在災後復原上受到最直接的衝擊。

但對於府院砲火政治動作不斷，藍白陣營齊聲回擊。國民黨主席鄭麗文昨參加國民黨屏東縣黨部黨慶活動時表示，國會多數所通過的法案和預算行政部門必須遵守，覆議也提了、也失敗了，所有的憲政手段既然窮盡，就應遵守憲法，而不是毀憲蠻幹；中華民國 的領導人帶頭毀憲，這是非常重大的憲政危機，「這不是你耍流氓的地方，不是你胡攪蠻纏的地方，台灣民主得來不易，豈能任由你來踐踏？」

國民黨立院黨團書記長羅智強昨說，賴總統與卓榮泰若一意孤行，形同中華民國憲法的劊子手，賴總統恐將成為「台灣的（南韓前總統）尹錫悅」。

民眾黨主席黃國昌痛批，立法院三讀通過的法律案，行政部門竟可選擇不執行，台灣的民主憲政已經徹底崩壞，法治國原則也早已倒地不起，這不是憲政首例，而是台灣憲政災難，賴卓兩人將在憲政史上「留下永遠無法被抹去的烙印」。