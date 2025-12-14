賴把閣揆當「細漢」 不副署對抗國會 學者：非常荒謬

我的頻道

記者李人岳／台北14日電
因應立法院近期爭議法案，身兼民進黨主席的賴清德總統12日邀集51位民進黨籍立委在黨中央舉行便當會，民進黨團立院黨團幹事長鍾佳濱（左）、前任幹事長吳思瑤（右）出面接受媒體記者聯訪，闡述會議上的共識。（本報資料照片）

賴清德總統邀集民進黨籍立委便當會，面對財劃法修法等政治僵局，定調閣揆「不副署」或「副署後不執行」皆為合憲途徑。政大法律系副教授廖元豪指出，閣揆副署制度本是用來制衡總統的權力，如今被用來對抗國會「非常荒謬」。東吳大學政治系教授蘇子喬直言，閣揆不副署，根本是「用違憲對抗違憲」。

廖元豪表示，閣揆副署制度來自憲法第37條，原意是總統公布法律、命令需要行政院長簽字副署才能生效，其實是一種制衡總統權力的設計，也因此是列在關於總統權責的章節，而非規定行政院或立法院的權力。賴總統若想要公布法律，閣揆假如不副署「等於是行政院長打臉總統」，但現在的情況看起來，反而像是總統自己不敢不公布法律，叫行政院長來做小手腳。

蘇子喬說，賴總統邀集黨籍立委開會，事後由立委出面說總統決定用閣揆的副署權來抗衡立院，這場景不但相當奇怪，更是對憲政體制的理解整個亂了套。原本應是制衡總統的副署權，被總統當成自己的武器，賴總統真的是把閣揆當成了自己的「細漢」？

他強調，行政院能對抗國會的武器就是覆議制度，根據憲法規定，立法院若維持原決議，行政院長就應該立即接受，不管是「公布後不執行」或「不副署」，都明確牴觸憲法。他以財劃法修法舉例，即使行政院認為財劃法有違憲爭議，但閣揆若不副署，本身就已明顯違憲在先。換言之「是用違憲對抗違憲」。

台北大學公共行政暨政策系教授劉嘉薇說，面對政治僵局，綠營一方面邀約國政茶敘，另一方面卻喊閣揆不副署，顯示賴總統上任至今，包括大罷免在內的各種對抗手段都已用罄，如今黔驢技窮，更凸顯作為少數總統卻只想對抗而不願妥協、與多數民意溝通的根本問題。

