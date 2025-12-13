賴邀3院院長茶敘協商國政 韓國瑜：無法代表合議制的立院發言

我的頻道

台灣新聞組／台北13日電
賴清德總統（右）邀請行政院、立法院以及考試院院長，15日於總統府國政茶敘，但立法院長韓國瑜（左）婉拒出席。（本報資料照片）
朝野對立升溫，賴清德總統昨祭出三波攻勢，一早先重批藍白主導通過各種法案，嚴重影響國家安全；隨後召集民進黨立委進行便當會，支持行政院採取合憲途徑，進行必要制衡；到了昨天傍晚，總統府又出招，表示預定下周一邀行政院長、立法院長、考試院長「國政茶敘」。不過，立法院長韓國瑜已表達不克出席。

近日朝野因財劃法、1.25兆元（台幣，下同，約400億美元）國防特別預算條例、停砍公教年金案等持續攻防。賴總統昨在台南出席活動時表示，國會當家的藍白主導通過各種法案，即使憲法法庭判決立法院職權行使法違憲，藍白依舊沒有檢討改進反變本加厲，凍結憲法法庭等，嚴重影響國家安全、社會安定、國家財政永續及傷害人民公平權利。

賴總統說，要召集立法院民進黨團，共同討論如何因應局勢，希望藍白當家立法院發揮憲政精神，監督行政院，也協助行政單位推動福國利民法案。

到了傍晚，總統府發言人郭雅慧表示，為因應當前包括財劃法、反年改等多項修法，對國家憲政民主與財政健全的挑戰，並促進行政、立法等部門對話，賴總統預定下周一邀請行政、立法及考試院長在總統府進行國政茶敘。

目前包括行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲都將出席，盼尋求更大的院際合作空間。只是韓國瑜昨晚出席立法院耶誕活動，對是否出席國政茶敘只回稱「謝謝」。

沒多久，郭雅慧就說，對於韓國瑜稍早忽然表達不克出席一事，府方感到意外與不解，事實上在總統與總統府秘書長潘孟安日前面邀韓國瑜依照憲法進行院際協商，「韓院長主動提議是否改為茶敘形式以利交換意見」，總統隨即允諾並安排，府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓國瑜能與會。

立院人士表示，立院方面早已向府方表明，韓國瑜可以出席不限特定議題的五院茶敘，若是限制議題及僅限三院，韓國瑜無法代表合議制的立法院發言；但昨天收到總統府正式函文，卻設定討論財政問題及世代正義，對府方的意外與不解，感到十分意外與不解。

韓國瑜回覆府方不參加三院國政茶敘後，在聖誕活動上致詞時直言，「立院是火氣很旺的地方」、「台灣社會現在瀰漫了一股焦躁不安的氛圍」；韓國瑜還提及聯合報選出每個年度代表字，來代表台灣人的心情，其中今年選出的字是「罷」，大罷免的罷，代表政治的對立；因此，此時此刻台灣人民特別需要基督徒的愛與寬容，此番話也引發外界聯想。

韓國瑜 民進黨 賴清德

