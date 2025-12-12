水太深？RDX案開標2次 都僅1廠商投標

我的頻道

記者李人岳／台北12日電
國防部長顧立雄。（記者曾學仁／攝影）
RDX海掃更炸藥標案引爆爭議，國防部長顧立雄昨稱「台灣沒有自製產能的原物料採購案」。但根據資料，台灣的兵工廠早在1977年就建立RDX炸藥生產線，直到去年仍招標維修生產控制系統。相關人士推測，應是台灣產量不足以應付戰訓需求，因此多年來首度對外採購RDX炸藥。

業界人士質疑，類似火藥和炸藥爆材等高危險性物品的運送與貯存等，都有嚴格規範與要求，通常需具有一定資格和經驗的業者來處理，甚至需要國家力量的介入協助；且這類標案應有一定限制資格，為何採取公開招標的價格標？此外，據國防部資料，此案前後開標兩次，都僅有一家廠商投標，究竟是相關業者不知情，或都知道「水很深」而不願意碰，都是全案令人費解之處。

RDX是「皇家拆除炸藥」的縮寫，除了俗稱的「海掃更」之外，還有黑索金、旋風炸藥等別名，是一種較TNT威力更大的高爆炸藥；實驗數據顯示，其爆炸威力是TNT炸藥的1.5倍至1.84倍。RDX自二戰期間開始大規模生產，如今被用於4000多種軍事物品中，主要用來製作雷管、火箭和穿甲彈等用途。

1977年，聯勤總部以「建新35號」為計畫代號，在高雄大樹203兵工廠建立RDX炸藥生產線，於同年12月31日安裝試車。不過，據資深軍事記者回憶，從聯勤到軍備局時代，軍方對於炸藥和火工類生產線始終相當保密，幾乎不曾對媒體公開相關廠房、機具設施及成品，非常神祕低調；據悉，台灣產量應不大。

根據政府採購網資料，整併後的軍備局205廠在2013年、2017年、前年乃至去年，都曾多次招標「海掃更炸藥生產控制系統維保案」，得標金額在87萬元台幣（約2.8萬美元）至490萬元台幣不等，顯示軍方仍維持RDX炸藥生產能量。

據指出，2015年國防部核定205兵工廠的搬遷計畫，將位於前鎮的205廠合併203廠，並遷入大樹廠區，由於營區整建翻新，且原有RDX炸藥生產機具老舊，導致產量受限，加以在訓練和戰備存量需求增加的情況下，軍方數十年來首次對外招標採購RDX炸藥。

