我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日韓高峰會敲定 高市早苗、李在明1月在奈良東大寺會面

每月孝親費6千元 各背學貸 亞裔醫師夫婦叫苦

加強防務合作？路透：台外交部政務次長吳志中近期密訪以色列

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
路透11日引述3名知情人士獨家報導，外交部政務次長吳志中（Francois Wu）近期曾訪問以色列，而此行先前並未曝光。圖為台灣及以色列國旗。（路透）
路透11日引述3名知情人士獨家報導，外交部政務次長吳志中（Francois Wu）近期曾訪問以色列，而此行先前並未曝光。圖為台灣及以色列國旗。（路透）

路透11日引述3名知情人士獨家報導，在台灣尋求與以色列加強防務合作之際，外交部政務次長吳志中近期曾訪問以色列，而此行先前並未曝光。

和多數國家一樣，以色列僅承認北京、而非台北。儘管台灣資深外交官會出訪海外，但前往以色列等國的行程仍屬罕見。然而，台灣視以色列為重要的民主夥伴，並在2023年10月哈瑪斯發動跨境襲擊、並引發加薩戰爭後表達強烈支持，雙方互動自此顯著增加。

不願具名的消息人士透露，吳志中在最近數周前往以色列，其中2位消息人士指出訪問時間落在本月。消息人士未透露吳志中會晤的對象或討論內容細節，包括是否提及台灣新建立的多層防空系統「台灣之盾」（T-Dome）。賴清德總統10月公布「台灣之盾」，部分設計參考以色列防空系統「鐵穹」。

外交部拒絕評論吳志中是否訪問以色列，並在聲明中表示：「台灣與以色列共享自由與民主價值，將持續務實推動互利交流與合作」，涵蓋貿易、科技及文化等領域，並歡迎更多「互利合作形式」。以色列外交部未回應採訪請求。

吳志中曾任駐法代表，是台灣在國際舞台上最具代表性的推動者之一，最近一次公開的出國行程是11月19日出席柏林安全會議。

以色列 加薩 賴清德

上一則

入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

延伸閱讀

路透：美要求ICC修改規定不查川普 否則將祭新制裁

路透：美要求ICC修改規定不查川普 否則將祭新制裁
哈瑪斯：巴勒斯坦如建國 同意放下武器不掌權

哈瑪斯：巴勒斯坦如建國 同意放下武器不掌權
內唐亞胡：加薩停火將進入第2階段 本月再會川普

內唐亞胡：加薩停火將進入第2階段 本月再會川普
加薩反哈瑪斯領袖家庭糾紛遭槍擊身亡 打擊以色列政策

加薩反哈瑪斯領袖家庭糾紛遭槍擊身亡 打擊以色列政策

熱門新聞

最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺