加強防務合作？路透：台外交部政務次長吳志中近期密訪以色列

路透11日引述3名知情人士獨家報導，外交部政務次長吳志中（Francois Wu）近期曾訪問以色列，而此行先前並未曝光。圖為台灣及以色列國旗。（路透）

路透11日引述3名知情人士獨家報導，在台灣尋求與以色列 加強防務合作之際，外交部政務次長吳志中近期曾訪問以色列，而此行先前並未曝光。

和多數國家一樣，以色列僅承認北京、而非台北。儘管台灣資深外交官會出訪海外，但前往以色列等國的行程仍屬罕見。然而，台灣視以色列為重要的民主夥伴，並在2023年10月哈瑪斯發動跨境襲擊、並引發加薩 戰爭後表達強烈支持，雙方互動自此顯著增加。

不願具名的消息人士透露，吳志中在最近數周前往以色列，其中2位消息人士指出訪問時間落在本月。消息人士未透露吳志中會晤的對象或討論內容細節，包括是否提及台灣新建立的多層防空系統「台灣之盾」（T-Dome）。賴清德 總統10月公布「台灣之盾」，部分設計參考以色列防空系統「鐵穹」。

外交部拒絕評論吳志中是否訪問以色列，並在聲明中表示：「台灣與以色列共享自由與民主價值，將持續務實推動互利交流與合作」，涵蓋貿易、科技及文化等領域，並歡迎更多「互利合作形式」。以色列外交部未回應採訪請求。

吳志中曾任駐法代表，是台灣在國際舞台上最具代表性的推動者之一，最近一次公開的出國行程是11月19日出席柏林安全會議。