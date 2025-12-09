我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

中天復台將重返原頻道？NCC：幾乎不可能

記者林海／台北9日電
立法院交通委員會審查衛星廣播電視法修正草案，其中「中天條款」備受關注。NCC表示，就算未來中天復台，也很難重返原本的52頻道。（本報資料照片）
立法院交通委員會審查衛星廣播電視法修正草案，其中「中天條款」備受關注。NCC表示，就算未來中天復台，也很難重返原本的52頻道。（本報資料照片）

立法院交通委員會昨審查衛星廣播電視法修正草案，其中「中天條款」備受關注。國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹表示，未來修法若通過，NCC會依法行政，但中天復台要回到原來52頻道的難度很大，「幾乎不可能」。

國民黨立院黨團提出衛星廣播電視法修正草案，增訂駁回申請之行政處分經撤銷，主管機關應回復原頻道位置及其他權利，若修正通過，效力將溯及既往，適用行政救濟程序終結前的案件，因此被稱「中天條款」，上周逕付二讀。

國民黨立委賴士葆表示，當初關掉中天的理由，現在「綠媒電視台」也適用，NCC卻未干預，因此關掉中天是政治決定；為了維護新聞自由，未來新聞台換照，NCC應以准予換照為原則。

未來修法若通過，中天可否復台？陳崇樹說，還需要先經過NCC委員會通過，且若照國民黨團版本要回到原有頻位，就有極大困難度，因為NCC不是行政機關，不能要有線電視「請走現有房客，把原來房客找回來」。

但民進黨立委陳素月表示，新聞台若未違規，執照就不可能被註銷，「中天條款」替被處分對象解套，這樣的條文非常不適當。陳崇樹指出，若中天條款通過後，就成為行政訴訟法中的例外情況，加上溯及既往就更為罕見，會讓人家連結是個案式立法，這是需要思考的地方。

民眾黨立委張啟楷追問，NCC何時可以針對修法提出行政院版？陳崇樹表示，重大政策需要委員會通過，但目前NCC沒有委員會，因此無法提出；此外，立院修法通過後，也需要NCC委員會通過。張啟楷表示，若是NCC委員這麼重要，請行政院長卓榮泰盡速提出新的名單。陳崇樹回應，「會在適當時機反映」。

上一則

舉辦「人生畢典」癌末夫無憾謝妻 一周後離世

下一則

北京3前提換鄭習會？ 鄭麗文酸：可見民進黨多緊張害怕

延伸閱讀

陳水扁明年在鏡電視主持節目 NCC：政論節目就是違法

陳水扁明年在鏡電視主持節目 NCC：政論節目就是違法
小紅書被禁 在野黨：意識形態作祟 有政治目的

小紅書被禁 在野黨：意識形態作祟 有政治目的
卓榮泰8連敗 立法院59：50否決財劃法覆議案

卓榮泰8連敗 立法院59：50否決財劃法覆議案
涉貪案 柯文哲聲請法庭直播被駁 裁准判決5日內上網

涉貪案 柯文哲聲請法庭直播被駁 裁准判決5日內上網

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？