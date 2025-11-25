我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

台南市長最新民調…謝龍介超前林俊憲 落後陳亭妃

記者李成蔭／台北25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
媒體公布台南市長可能人選最新民調，國民黨謝龍介（左）若對上民進黨陳亭妃（右），陳亭妃支持度領先謝龍介。(本報資料照片)
媒體公布台南市長可能人選最新民調，國民黨謝龍介（左）若對上民進黨陳亭妃（右），陳亭妃支持度領先謝龍介。(本報資料照片)

TVBS最新民調顯示，表態參選台南市長的國民黨立委謝龍介超前民進黨立委林俊憲3個百分點，但落後民進黨立委陳亭妃13個百分點。謝龍介回應，該民調很有參考價值，有些區塊，相信在藍白兩黨談定後很快就能展現藍白合的氣勢，成就一個新局面。

民進黨台南市長初選競爭正如火如荼，國民黨除有謝龍介參選外，國民黨前立委陳以信也表態。據TVBS民調中心昨天公布的最新民調，若民進黨由林俊憲出線，謝龍介將以41%支持度微幅領先林俊憲的38%支持度，對比今年2月民調，雙方差距由雙位數領先明顯拉近至只剩3個百分點，另外21%未決定；若民進黨由陳亭妃出線，謝龍介則以34%支持度，落後陳亭妃的47%支持度，與今年9月民調相比，雙方差距由5個百分點增加至13個百分點，另外19%未決定。

謝龍介表示，該電視台民調是長期都在做的，所以是很有參考價值的民調，民進黨兩位人選初選打到現在剛好1年10個月，都是花了上億元台幣的經費；國民黨當然沒有這樣的資源，且民進黨人選是認為初選贏了就能當台南市長，所以把所有資源都砸下去。他在基層走，感受到台南的民眾想要改變，而該民調也有很多參考的數據，有一些微妙的變化，該去補強的，他也會去做一些打底的工作。

另外，從民調數據顯示，民眾黨支持者對謝龍介的支持，比起上次下滑11個百分點。謝龍介回應，這一塊要尊重國民黨、民眾黨兩黨中央，雖然目前還沒有談到，但相信很快就會談定，可待提名以後；尤其他與民眾黨幾位候選人、地方黨部都有接觸，過去都合作過，所以應該很快就展現出藍白合的氣勢，相信屆時整個民調會有所改變，變成一個新的局面。

民調 民進黨 國民黨

上一則

謁陵兩蔣 鄭麗文批綠：民主最大破壞者

下一則

新聞評論／準立委切結沒效力 立院是劉世芳說了算？

延伸閱讀

台南市長民調 謝龍介超前林俊憲、落後陳亭妃

台南市長民調 謝龍介超前林俊憲、落後陳亭妃
黨魁選舉沒挺她「不影響提名」 鄭麗文擁張嘉郡喊世代接棒

黨魁選舉沒挺她「不影響提名」 鄭麗文擁張嘉郡喊世代接棒
綠縣市長初選開戰… 陳亭妃：不擔心總統因素影響

綠縣市長初選開戰… 陳亭妃：不擔心總統因素影響
觀察站／綠台南初選 賴系、反賴系對決 互踩本命區

觀察站／綠台南初選 賴系、反賴系對決 互踩本命區

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12
彭博資訊24日以「台灣已走到臨界點」為題，刊登美國約翰霍普金斯高等國際研究學院全球事務教授白蘭斯的專欄指出，未來幾個月恐成左右台灣長期命運的關鍵。(路透)

「扼住中國巨龍的鎖」學者：台灣逼近臨界點 未來數月是台美關鍵

2025-11-23 20:17

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…