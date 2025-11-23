有意回鍋選桃園市長？鄭文燦：我心如止水

鄭文燦被問是否有意願回鍋參選桃園市長，回應「我心如止水」。（本報資料照片）

媒體人吳子嘉近日在政論節目爆料，指民進黨 桃園前市長鄭文燦 有意代表綠營回鍋參選，引發坊間議論；民進黨桃園市議員魏筠22日在臉書上透露說，她直接求證鄭文燦，得到的回應是，「我心如止水，沒有任何選舉的規畫」。

2026選戰即將開打，民進黨桃園市長人選備受各界關注，坊間流傳版本多達七、八種，但至今沒有定案。國民黨前立委陳學聖22日發文表示，桃園需要能替城市擋下危機的治理人才，但民進黨不管人名換成誰，都是「重表演、輕治理」的政治文化。

陳學聖指出，中央政府最近公布「坡地金育獎」，外界幾乎沒有討論，因為它沒有聲量、沒有舞台效果、也沒有演唱會效應，但它象徵一座城市最關鍵、最不能出錯的治理能力。桃園在張善政 帶領下，一口氣拿下直轄市第一名與四項大獎，這是桃園升格以來 、前市長鄭文燦任內從未拿過的肯定，而且這個獎是由民進黨中央政府頒發，更具意義。

陳學聖說，山坡地保育「好說不好做」，張善政的做法務實不花俏，用衛星與無人機抓違規，土石流LINE BOT即時回報，水保績效也線上化、透明化，這些做法不會帶來聲量，卻能在關鍵時刻守住人命。

話鋒一轉，陳學聖批民進黨長期推崇的市政風格，是「看得見的活動」、「聲量效果」和「拍幾間廟、跑幾個點」，結果看到高雄「美濃大峽谷」、「仁武垃圾山」與「山坡地破碎化問題持續惡化」。他說這些事情不是不能做，是不想做，這些「看不見的治理」被忽視得太久。

最近陳學聖說，民進黨開始點名各種要參選桃園的人選，不管人名換成誰，代表的都是同一套「重表演、輕治理」的政治文化。轉骨中的桃園，該往哪走？是強調拜幾間廟、政治亂秀路線？或是像張善政把城市最看不見的地方顧好的務實路線？大家心中自有答案。