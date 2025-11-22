賴清德才吃完壽司 福島核食全解禁 另交辦組團赴日觀光

日本福島食品管制至今14年，台灣衛福部食藥署21日宣告管制回歸常態。圖為日式超市的魚貨商品。（記者陳正興／攝影）

日本 首相高市早苗 日前在國會答詢「台灣有事」言論引發中日關係緊張，中國對日本水產品下禁令，台灣執政黨力挺日本。台總統賴清德前天才秀出吃日本海鮮照，衛福部食藥署昨公告福島五縣核食管制全面解禁 ，比照一般食品查驗。

由於時間點巧合，國民黨立委李彥秀質疑，前總統蔡英文八年不敢做的事，賴清德全做了，賴政府在敏感時機全面開放福島食品，是繼核食「正名」為福食後，再次政治算計凌駕民眾權益；民進黨立委郭國文說，解禁是本於科學與行政流程處理，但時逢中日關係緊張，在政治上有正面積極意義，讓台日盟友關係更加融洽，樂見其成。

民眾黨立院黨團總召黃國昌說，民進黨政府既然做了政策決定，應負起責任，妥善為人民把關食安，不是讓人民自己承擔風險，解禁後將考驗食藥署等相關單位對人民承諾。

食藥署8月29日預告解除日本福島5縣食品需檢附產地、輻射檢測「雙證」規定，廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，預告60天到10月28日止，但時隔快1個月後，在中日緊張之際，才正式公告。姜至剛表示，一切法規修正皆依行政程序，預告兩個月，完備行政程序才正式對外公告，且規定本於科學實證，與中日爭議無關。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，解禁後，台灣輻射安全標準仍維持每公斤銫134與銫137總和不得超過100貝克限量規範，建議食安管理採滾動式調整，若未來日方釋出監測資訊，或台灣再次驗到福島5縣食品輻射超標，主管機關就應立即調整政策。

根據國際原子能總署，日本政府已採取監測及因應措施，並依監測結果滾動式更新其國內食品管制措施，管控食品供應鏈安全性，台灣自2011年開始，針對日本食品實施輻射檢驗，共檢查27萬批次，不合格率為零；福島、茨城、櫪木、群馬與千葉縣「福島5縣」截至今年11月共檢驗2萬4304批次，全數合格。

姜至剛說，輻射食品檢驗基準並無改變，僅把管制機制回歸常態邊境管制，食藥署在邊境對所有進口食品，均實施輻射抽驗，依風險分級把關，且日本國內禁止流通產品，包括福島五縣鳥獸肉、菇類等目前仍禁輸台。未來一旦抽驗發現輻射食品將公告，並依規調升抽驗比率。

日本農林水產大臣鈴木憲和及福島縣知事內堀雅雄昨均表示歡迎。日媒報導說，值中國大陸日前再禁日本水產品之際，台灣賴政府21日的作法形成明顯對照，展現其對日友好的姿態，透過進口日本水產品表達對高市早苗政府的支持，並希望藉此強化賴政府與日本的關係。

此外，台灣國策顧問康銀壽昨天出席大台南國際旅展壓軸致詞稱，賴清德前一天告訴他，「既然中國不去日本觀光，我們就帶團去日本觀光」，賴特別交代，要他「盡快組一個200、300人團去日本旅遊，這個重大任務，我們大家一起來完成」。

