立院財劃法修法 卓榮泰：全面迎戰 在野：自以為太上皇

財劃法修法大戰，行政院長卓榮泰（中）17日宣告「全面迎戰」，預計周四將提出政院版財劃法修正版本，卓揆也將親自說明。圖為卓揆9月出面說明修法事宜。（本報資料照片）

在野二度聯手修正財劃法，行政院長卓榮泰 昨預告本周四行政院會將通過院版財劃法修正草案，「全面迎戰」在野突然修法行為；關於修法草案的水平分配方面，財政部 將調整農工、人口指標權重，並透露僅雙北、新竹市不同意，財主單位今將邀地方討論。行政院發言人李慧芝說，卓揆後天將親自說明修法規畫，盼立院理性討論，不能再讓國家空轉。

新北市政府新聞局長李利貞昨說，財政部有空分化地方政府，不如把時間拿來加強溝通，中央還沒清楚回應問題，地方何來同不同意？

中央挹注地方財源分為統籌分配稅款、一般性補助及計畫性補助；立法院去年底三讀修正財劃法，中央須釋出台幣4165億元統籌稅款給地方，立法院上周五又再修正財劃法，明定一般性補助款不得少於前一年、計畫型補助款不得低於過去10年同財力級次縣市平均值。

卓揆昨對此表達訝異與遺憾，並預告今天財主單位跟地方政府談過後，周四行政院會將正式討論、通過院版財劃法修正版本，再送立法院審議；他強調，立法院通過的新修財劃法問題，比起過去公式計算錯誤還大，對於立法院在野黨團突然通過，「行政院將全面迎戰」。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，中央造謠新版財劃法將舉債2000多億元，悖離事實、胡言亂語，在野黨推動修法是在保障地方權益，把行政院剋扣的一般性補助款、計畫型補助款還給大家。相關預算確實下放地方，預算總額並沒有改變，「這些都是民進黨政府的選舉口號、詐騙的一環」。

民眾黨團總召黃國昌 則反嗆，卓榮泰忘記行政院長身分，自以為是威權國家的太上皇，在任何民主國家，制定與修改法律都是國會職權，經過總統依法公告就是有效施行的法律，在中華民國境內包括行政院長等每一位國民都有遵守法律的義務。

黃國昌指出，立院審查今年度中央政府總預算，結果行政院刪地方政府一般性補助款，不僅違法亂紀，更是目無法紀，如今財政收支劃分法修正案三讀，難道卓榮泰打算民進黨政府都不受法律拘束？